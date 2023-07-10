Частные инвесторы ставят на укрепление рубля

С начала нового витка ослабления рубля 6 июня короткая позиция физлиц по фьючерсам на основные валюты на Мосбирже существенно выросла, обратили внимание «Ведомости». По паре доллар/рубль рост составил 40,5% месяц к месяцу (м/м) до $437,4 млн (40,3 млрд руб.), короткая позиция по фьючерсам на пару юань/рубль выросла почти в 6 раз м/м до 1,9 млрд юаней (23,9 млрд руб.), а на пару евро/рубль – на 4,8% м/м до 29,3 млн евро (2,9 млрд руб.).