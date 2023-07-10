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Частные инвесторы ставят на укрепление рубля

Объем их коротких позиций по фьючерсам на основные валютные пары существенно вырос за последний месяц
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

С начала нового витка ослабления рубля 6 июня короткая позиция физлиц по фьючерсам на основные валюты на Мосбирже существенно выросла, обратили внимание «Ведомости». По паре доллар/рубль рост составил 40,5% месяц к месяцу (м/м) до $437,4 млн (40,3 млрд руб.), короткая позиция по фьючерсам на пару юань/рубль выросла почти в 6 раз м/м до 1,9 млрд юаней (23,9 млрд руб.), а на пару евро/рубль – на 4,8% м/м до 29,3 млн евро (2,9 млрд руб.).

Фьючерс – это контракт, по которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Инвесторы открывают короткие позиции во фьючерсах, ожидая падения стоимости базового актива и возможности на этом заработать. С длинными позициями ситуация обратная – инвесторы прибегают к ним, когда ожидают роста цены актива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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