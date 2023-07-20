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JPMorgan улучшил ожидания по рынку акций США

Аналитики банка считают, что худшее позади
Инга Сангалова
LEONARDO MUNOZ / AFP

Аналитики JPMorgan улучшили прогноз по американскому рынку акций: после выхода данных по инфляции за июнь, которые оказались лучше ожиданий, в банке видят возможности для роста и рекомендуют не ограничиваться нынешними лидерами роста, а «расширить горизонты», следует из обзора. Инфляция падает, экономический рост остается сильным и, хотя динамика рынка все еще может замедлиться на фоне высоких ставок, действия ФРС уже не нанесут серьезного урона, считают аналитики.

Еще в обзоре от 11 июля, за день до выхода данных по инфляции, ожидания экспертов JPMorgan были пессимистичнее: там ожидали более сложных условий для американских акций во второй половине 2023 г. и снижения индекса S&P 500 до 4200 пунктов к концу года (19 июля был на уровне 4574 пунктов). Аналитики считали, что экономика США вступит в «мягкую» рецессию к концу 2023 г., поскольку ограничительная политика ФРС ужесточила условия кредитования, замедлив его рост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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