JPMorgan улучшил ожидания по рынку акций США

Еще в обзоре от 11 июля, за день до выхода данных по инфляции, ожидания экспертов JPMorgan были пессимистичнее: там ожидали более сложных условий для американских акций во второй половине 2023 г. и снижения индекса S&P 500 до 4200 пунктов к концу года (19 июля был на уровне 4574 пунктов). Аналитики считали, что экономика США вступит в «мягкую» рецессию к концу 2023 г., поскольку ограничительная политика ФРС ужесточила условия кредитования, замедлив его рост.