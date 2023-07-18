Как слабый сезон отчетности повлияет на ралли на американском рынке

Сезон квартальных отчетов традиционно удачный период для американского фондового рынка, но этим летом все может быть иначе, считают аналитики. Нынешний сезон отчетности будет худшим с 2020 г., согласно последней оценке FactSet, которая включает результаты уже отчитавшихся компаний: прибыль эмитентов из S&P 500 снизится на 7,1% во II квартале по сравнению с тем же периодом год назад. По данным Bloomberg Intelligence, прибыль компаний из S&P 500 снизится на 9% во II квартале, а в Европе – на 12%.