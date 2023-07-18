Как слабый сезон отчетности повлияет на ралли на американском рынке

Как слабый сезон отчетности повлияет на ралли на американском рынкеДля инвесторов важнее прогнозы на следующие кварталы и год, считают эксперты
Сезон квартальных отчетов традиционно удачный период для американского фондового рынка, но этим летом все может быть иначе, считают аналитики. Нынешний сезон отчетности будет худшим с 2020 г., согласно последней оценке FactSet, которая включает результаты уже отчитавшихся компаний: прибыль эмитентов из S&P 500 снизится на 7,1% во II квартале по сравнению с тем же периодом год назад. По данным Bloomberg Intelligence, прибыль компаний из S&P 500 снизится на 9% во II квартале, а в Европе – на 12%.
Сейчас на фондовом рынке США наблюдается ралли. С начала года все ведущие индексы страны показали уверенный рост: Dow Jones – на 4,5%, S&P 500 – на 17,5%, NASDAQ Composite – на 35,5%. В начале торгов понедельника индексы продолжили расти: индекс Dow Jones прибавлял 0,05%, S&P 500 – 0,15%, NASDAQ Composite – 0,5%.