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Как слабый сезон отчетности повлияет на ралли на американском рынке

Для инвесторов важнее прогнозы на следующие кварталы и год, считают эксперты
Инга Сангалова
BRYAN R. SMITH / AFP

Сезон квартальных отчетов традиционно удачный период для американского фондового рынка, но этим летом все может быть иначе, считают аналитики. Нынешний сезон отчетности будет худшим с 2020 г., согласно последней оценке FactSet, которая включает результаты уже отчитавшихся компаний: прибыль эмитентов из S&P 500 снизится на 7,1% во II квартале по сравнению с тем же периодом год назад. По данным Bloomberg Intelligence, прибыль компаний из S&P 500 снизится на 9% во II квартале, а в Европе – на 12%.

Сейчас на фондовом рынке США наблюдается ралли. С начала года все ведущие индексы страны показали уверенный рост: Dow Jones – на 4,5%, S&P 500 – на 17,5%, NASDAQ Composite – на 35,5%. В начале торгов понедельника индексы продолжили расти: индекс Dow Jones прибавлял 0,05%, S&P 500 – 0,15%, NASDAQ Composite – 0,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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