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Мосбиржа запустит индекс стоимости складов

Во втором полугодии бенчмарк может вырасти на 1,5–2,5%
Софья Шелудченко Дарья Молоткова
Евгений Разумный / Ведомости

Мосбиржа начнет рассчитывать индикатор складской недвижимости на основе данных о стоимости таких объектов, рассказал «Ведомостям» представитель площадки. Код индекса – CREI. Также биржа будет рассчитывать индекс складской недвижимости полной доходности CREITR.

Индикатор будет учитывать доход от сдачи складских помещений в аренду и рассчитываться как отношение суммы стоимостей всех складов, входящих в индекс, к их совокупной цене на первый день расчета. Данные будут предоставлять профучастники рынка, первым стала УК «Современные фонды недвижимости». По данным Investfunds на конец июня, компания привлекла 75 млрд руб. и является лидером среди инвестирующих в недвижимость профучастников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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