Мосбиржа запустит индекс стоимости складов

Мосбиржа запустит индекс стоимости складовВо втором полугодии бенчмарк может вырасти на 1,5–2,5%
Мосбиржа начнет рассчитывать индикатор складской недвижимости на основе данных о стоимости таких объектов, рассказал «Ведомостям» представитель площадки. Код индекса – CREI. Также биржа будет рассчитывать индекс складской недвижимости полной доходности CREITR.
Индикатор будет учитывать доход от сдачи складских помещений в аренду и рассчитываться как отношение суммы стоимостей всех складов, входящих в индекс, к их совокупной цене на первый день расчета. Данные будут предоставлять профучастники рынка, первым стала УК «Современные фонды недвижимости». По данным Investfunds на конец июня, компания привлекла 75 млрд руб. и является лидером среди инвестирующих в недвижимость профучастников.
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