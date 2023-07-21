Мосбиржа запустит индекс стоимости складов

Индикатор будет учитывать доход от сдачи складских помещений в аренду и рассчитываться как отношение суммы стоимостей всех складов, входящих в индекс, к их совокупной цене на первый день расчета. Данные будут предоставлять профучастники рынка, первым стала УК «Современные фонды недвижимости». По данным Investfunds на конец июня, компания привлекла 75 млрд руб. и является лидером среди инвестирующих в недвижимость профучастников.