Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Спрос на склады в регионах бьет исторические рекорды

С начала года продано и сдано в аренду более 600 000 кв. м логистической недвижимости
Антон Филатов Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Общий объем сделок на региональном рынке складов за первое полугодие 2023 г. составил 627 000 кв. м, указано в аналитическом отчете консалтинговой компании NF Group. Из него следует, что это самый высокий показатель для первых шести месяцев года за всю историю наблюдений. К примеру, в первой половине прошлого года различные компании арендовали или приобрели 318 000 кв. м складов (630 000 кв. м – за все 12 месяцев). В январе – июне 2021 г. объем сделок был еще меньше – 281 000 кв. м, в первом полугодии 2020 г. ситуация была чуть лучше – 394 000 кв. м.

Тенденцию на увеличение активности на региональном рынке складов подтверждают и другие консультанты, правда, их расчеты отличаются от данных NF Group. К примеру, по словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Нагай, по предварительным данным, в российских регионах (без учета Московского региона и Санкт-Петербурга) с января по июнь было сдано и куплено 454 000 кв. м складских площадей. Тем не менее и она называет текущий спрос «рекордным».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных