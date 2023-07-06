Спрос на склады в регионах бьет исторические рекорды

Спрос на склады в регионах бьет исторические рекордыС начала года продано и сдано в аренду более 600 000 кв. м логистической недвижимости
Общий объем сделок на региональном рынке складов за первое полугодие 2023 г. составил 627 000 кв. м, указано в аналитическом отчете консалтинговой компании NF Group. Из него следует, что это самый высокий показатель для первых шести месяцев года за всю историю наблюдений. К примеру, в первой половине прошлого года различные компании арендовали или приобрели 318 000 кв. м складов (630 000 кв. м – за все 12 месяцев). В январе – июне 2021 г. объем сделок был еще меньше – 281 000 кв. м, в первом полугодии 2020 г. ситуация была чуть лучше – 394 000 кв. м.
Тенденцию на увеличение активности на региональном рынке складов подтверждают и другие консультанты, правда, их расчеты отличаются от данных NF Group. К примеру, по словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Нагай, по предварительным данным, в российских регионах (без учета Московского региона и Санкт-Петербурга) с января по июнь было сдано и куплено 454 000 кв. м складских площадей. Тем не менее и она называет текущий спрос «рекордным».