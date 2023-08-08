Производитель протезов «Моторика» выйдет на рынок облигаций

В 2022 г. выручка «Моторики» по МСФО выросла вдвое – с 307 млн до 594 млн руб. Показатель OIBDA вырос с 1,6 млн руб. в 2021 г. до 87 млн руб. в 2022 г., компания впервые зафиксировала чистую прибыль в 82 млн руб. (в 2021 г. у нее был убыток в 8,1 млн руб.). Таким образом, размещение облигационного займа позволит компании привлечь до 50% ее годовой выручки. «За 2021–2022 г.. «Моторика» увеличила продажи протезов в 4,5 раза, а по итогам первого полугодия 2023 г. показатель достиг объема за весь 2022 год», – добавил представитель компании.