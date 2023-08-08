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Производитель протезов «Моторика» выйдет на рынок облигаций

Эксперты называют компанию лидером в нестандартной отрасли, но предупреждают о «рисках молодых компаний»
Марина Тюняева (Бочкарёва) Михаил Кузнецов
Андрей Гордеев / Ведомости

Производитель протезов рук и ног «Моторика» планирует впервые разместить облигации на Мосбирже до конца 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель компании. Компания хочет привлечь порядка 300 млн руб., а ставка купона будет определена по результатам букбилдинга, уточнил он. Эта сумма эквивалентна полугодовой выручке «Моторики» за 2022 г.

В 2022 г. выручка «Моторики» по МСФО выросла вдвое – с 307 млн до 594 млн руб. Показатель OIBDA вырос с 1,6 млн руб. в 2021 г. до 87 млн руб. в 2022 г., компания впервые зафиксировала чистую прибыль в 82 млн руб. (в 2021 г. у нее был убыток в 8,1 млн руб.). Таким образом, размещение облигационного займа позволит компании привлечь до 50% ее годовой выручки. «За 2021–2022 г.. «Моторика» увеличила продажи протезов в 4,5 раза, а по итогам первого полугодия 2023 г. показатель достиг объема за весь 2022 год», – добавил представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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