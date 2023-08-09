Как понижение рейтинга от Moody’s повлияет на акции банков США

Как понижение рейтинга от Moody’s повлияет на акции банков СШАЗначимого проседания рынок не ждет: он заложил риски в ценах еще весной
Бумаги американских банков во вторник, 8 августа, открыли торговую сессию падением котировок и увели за собой весь рынок. По данным торгов к вечеру по Москве, акции U.S. Bancorp снижались на 3,3%, Bank of America теряли 3,7%, Citigroup – 3,4%, State Street – 3,6%, Truist Financial – 3,8%, Goldman Sachs – 3,3%, JPMorgan – 2,2%, Morgan Stanley – 2,9%. Индекс банковского сектора Dow Jones U.S. Banks Index упал более чем на 3% после роста на 0,83% накануне, правда, с начала года он просел на 4,35%.
Поводом для распродаж стало решение Moody’s понизить рейтинги 10 мелких и средних банков Америки и снизить прогноз на «негативный» 11 другим. Агентство не исключило понижение рейтинга крупным финансовым конгломератам, в числе которых U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street, Truist Financial, Northern Trust и Cullen/Frost Bankers.