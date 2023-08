Как понижение рейтинга от Moody’s повлияет на акции банков США

Бумаги американских банков во вторник, 8 августа, открыли торговую сессию падением котировок и увели за собой весь рынок. По данным торгов к вечеру по Москве, акции U.S. Bancorp снижались на 3,3%, Bank of America теряли 3,7%, Citigroup – 3,4%, State Street – 3,6%, Truist Financial – 3,8%, Goldman Sachs – 3,3%, JPMorgan – 2,2%, Morgan Stanley – 2,9%. Индекс банковского сектора Dow Jones U.S. Banks Index упал более чем на 3% после роста на 0,83% накануне, правда, с начала года он просел на 4,35%.