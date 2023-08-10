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Amazon может участвовать в IPO разработчика чипов Arm

Это может способствовать развитию облачного сервиса торговой площадки
Инга Сангалова
Chris Ratcliffe_Bloomberg via Getty Images

Amazon может стать одним из якорных инвесторов в IPO разработчика чипов Arm. Британский чипмейкер ведет переговоры с нескольким технологическими гигантами, в том числе с Intel, Alphabet, Nvidia, сообщает Reuters. Arm планирует провести листинг на NASDAQ в начале сентября и привлечь $8–10 млрд.

Arm, которую японский SoftBank приобрел в 2016 г. за $32 млрд, рассчитывает, что IPO поднимет ее оценку до $60–70 млрд на фоне ажиотажа вокруг чипов c искусственным интеллектом (ИИ), пишет Bloomberg. По самым высоким оценкам, IPO Arm может стать крупнейшим в технологической отрасли в текущем году и третьим после Alibaba в 2014 г. (привлекла $21,8 млрд) и Meta (ранее Facebook; признана экстремистской и запрещена в России), которая в 2012 г. привлекла $16 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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