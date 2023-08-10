Amazon может участвовать в IPO разработчика чипов Arm

Amazon может участвовать в IPO разработчика чипов ArmЭто может способствовать развитию облачного сервиса торговой площадки
Amazon может стать одним из якорных инвесторов в IPO разработчика чипов Arm. Британский чипмейкер ведет переговоры с нескольким технологическими гигантами, в том числе с Intel, Alphabet, Nvidia, сообщает Reuters. Arm планирует провести листинг на NASDAQ в начале сентября и привлечь $8–10 млрд.
Arm, которую японский SoftBank приобрел в 2016 г. за $32 млрд, рассчитывает, что IPO поднимет ее оценку до $60–70 млрд на фоне ажиотажа вокруг чипов c искусственным интеллектом (ИИ), пишет Bloomberg. По самым высоким оценкам, IPO Arm может стать крупнейшим в технологической отрасли в текущем году и третьим после Alibaba в 2014 г. (привлекла $21,8 млрд) и Meta (ранее Facebook; признана экстремистской и запрещена в России), которая в 2012 г. привлекла $16 млрд.