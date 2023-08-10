Финансовые результаты Beluga Group в первом полугодии превзошли прогнозы рынка

Финансовые результаты Beluga Group в первом полугодии превзошли прогнозы рынкаАналитики ждут, что совет директоров 14 августа с высокой вероятностью рекомендует дивиденды
Производитель алкогольной продукции Beluga Group в четверг, 10 августа, опубликовал результаты за первое полугодие 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Они в основном превзошли ожидания ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков.
На фоне выхода отчетности стоимость бумаг Beluga Group в ходе торгов на Мосбирже снижалась на 3,78%, до 5501 руб. К завершению основной сессии она составила 5682 руб. (-0,61% к закрытию предыдущего дня). С начала года акции производителя выросли более чем в два раза, в то время как индекс Мосбиржи прибавил только 46,2%.
Как поработала компания
Компания в отчете заявила, что улучшила результаты по итогам первой половины года за счет укрепления собственных брендов, увеличения импортных операций и расширения сети «ВинЛаб».
Чистая прибыль Beluga Group за отчетный период выросла г/г на 35%, до 3,04 млрд руб. В «Солид брокере» ожидали рост этого показателя только на 13%, в «Ренессанс банке» прогнозировали еще меньше – на 10%.
В первом полугодии Beluga увеличила выручку на 14% в годовом выражении, до 47,9 млрд руб. Это выше ожиданий аналитиков «Солид брокера», но ниже, чем у «Ренессанс банка». Первые прогнозировали рост выручки на 11%, до 46,7 млрд руб. Вторые ожидали увеличение показателя на 16%, до 59,8 млрд. руб. за счет роста отгрузки импортных брендов по результатам первого квартала на 27%.
По данным компании, общие отгрузки превысили 7 млн декалитров. Из заявления следует, что наибольшую динамику продемонстрировали премиальные бренды из высокомаржинальных сегментов во всех ключевых категориях. В частности, двузначные темпы роста за период показали водки Beluga (+13%), Orthodox (+62%) и «Белая Сова» (+20%), виски Fox & Dogs (+26%), джин Green Baboon (+139%), а среди импортных — ромы Barceló и Plantation, коньяк «Ной» и винный портфель.
Согласно отчету компании, EBITDA за январь-июнь прибавила 5%, увеличившись до 7,56 млрд руб. Главный аналитик «Солид брокера» Дмитрий Донецкий прогнозировал увеличение EBITDA на 9%, до 7,8 млрд. руб. В «Ренессанс банке» ожидали более существенный рост: на 14%, до 8,34 млрд руб.
Рентабельность EBITDA составила 15,8%, в то время как эксперты «Ренессанс Банка» предполагали, что этот показатель снизится до 13,9%. Прогноз основывался на возможном сокращении наиболее высокомаржинального бизнес-сегмента – экспорта алкогольной продукции и инвестиций в развитие сети «ВинЛаб».
Аналитик Николай Ковалев из telegram-канала «Мои Инвестиции» обратил внимание, что рентабельность по EBITDA нормализуется к справедливым уровням после рекордного 2022 г. По его словам, риски дальнейшего снижения несущественные.
В отчете Beluga Group отметила показатели собственной розничной сети «ВинЛаб», назвав ее главным драйвером роста. По данным компании, количество торговых точек сети превысило 1500, объем продаж увеличился на 33,5%. При этом продажи по системе click & collect (заказать товар в интернет-магазине и забрать в офлайн-точке) практически удвоились, трафик вырос на 27%, средний чек – на 5%.
Что будет с бумагами и дивидендами
Beluga Group сообщила, что 14 августа планирует провести заседание совета директоров, в повестке которого будут рекомендации по размеру промежуточных дивидендов.
В «Солид брокере» считают, что рекомендацию по дивидендам можно ожидать на уровне минимум 205 руб., но не исключают «сюрпризов» в большую сторону исходя из отчета РСБУ за первое полугодие, а также ожидают комментариев менеджмента по поводу влияния девальвации рубля на операционную деятельность компании.
Старший аналитик «Альфа банка» Евгений Кипнис предполагает, что совет директоров производителя алкогольной продукции может рекомендовать дивиденды по итогам первого полугодия на уровне 150 руб. на акцию. По словам Николая Ковалева из telegram-канала «Мои Инвестиции», дивидендная политика компании предполагает распределение минимум 50% чистой прибыли, что означает минимум полугодовой доходности (2,4%).
Аналитики «Ренессанс банка» ожидают снижение коэффициента дивидендных выплат с 89% в 2022 г. до приблизительно 70% в 2023 г. По мнению аналитиков банка, дивидендная политика компании подразумевает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Доход может составить 133 руб. на акцию, исходя из годовой дивидендной доходности на 8 августа около 4,6%.
Ковалев отмечает, что стоимость акций компании удвоилась с начала года, они торгуются по мультипликатору EV/EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) 4,7x и P/E (цена/прибыль) 7,1x. Эксперт видит потенциал свободного денежного потока, который может обеспечить дивиденды, соответствующие всей чистой прибыли. В этом случае он ожидает потенциальную годовую доходность 14% за 2023 г. с комфортной долговой нагрузкой чистый долг/EBITDA 1,3x.
По оценке «Солид брокера», целевая цена акций – 7116 руб. на горизонте 12 месяцев, рекомендация – «покупать». Согласно прогнозу «Алор Брокера», цель по акциям Beluga Group – 7000 руб., рекомендация аналогичная. Кипнис прогнозирует целевую цену на уровне 4080 руб. за акцию.