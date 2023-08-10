Финансовые результаты Beluga Group в первом полугодии превзошли прогнозы рынка

На фоне выхода отчетности стоимость бумаг Beluga Group в ходе торгов на Мосбирже снижалась на 3,78%, до 5501 руб. К завершению основной сессии она составила 5682 руб. (-0,61% к закрытию предыдущего дня). С начала года акции производителя выросли более чем в два раза, в то время как индекс Мосбиржи прибавил только 46,2%.