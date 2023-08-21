В денежных фондах на бирже резко выросла ликвидность

Управляющие денежными ПИФами компании вкладывают деньги инвесторов в сделки репо с центральным контрагентом – средства размещаются на бирже под залог ценных бумаг. На вложенную сумму ежедневно начисляются проценты. Такие фонды доступны для неквалифицированных инвесторов. Их доходности с учетом всех комиссий примерно на 0,5 п. п. меньше ключевой ставки (сейчас она составляет 12%), говорит управляющий директор «Иволга капитала» Дмитрий Александров. Текущая средняя доходность фондов денежного рынка находится на уровне 11,5% годовых, подтверждает заместитель генерального директора «Финам менеджмента» Иван Соколов.