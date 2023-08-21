В денежных фондах на бирже резко выросла ликвидность

В денежных фондах на бирже резко выросла ликвидностьВ этом инструменте инвесторы пережидали неопределенность относительно ключевой ставки
Ликвидность крупнейших российских паевых инвестиционных фондов (ПИФ) денежного рынка резко выросла на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Банком России. Объем торгов на Мосбирже паями фонда «Ликвидность», самого крупного по стоимости чистых активов (СЧА), к середине III квартала уже превысил значение за весь предыдущий – 33,7 млрд руб. против 30,5 млрд. Оборот третьего крупнейшего фонда – «Сберегательного» достиг 1,8 млрд руб. против 1,1 млрд за II квартал. Ликвидность второго по размеру СЧА фонда «Денежный рынок» пока составляет 5 млрд руб. против 5,4 млрд.
Управляющие денежными ПИФами компании вкладывают деньги инвесторов в сделки репо с центральным контрагентом – средства размещаются на бирже под залог ценных бумаг. На вложенную сумму ежедневно начисляются проценты. Такие фонды доступны для неквалифицированных инвесторов. Их доходности с учетом всех комиссий примерно на 0,5 п. п. меньше ключевой ставки (сейчас она составляет 12%), говорит управляющий директор «Иволга капитала» Дмитрий Александров. Текущая средняя доходность фондов денежного рынка находится на уровне 11,5% годовых, подтверждает заместитель генерального директора «Финам менеджмента» Иван Соколов.