Аналитики SberCIB улучшили целевые цены по акциям компаний нефтяного сектора

Аналитики SberCIB также повысили прогнозы среднего курса доллара на 14% на ближайшие годы. На текущий момент они ожидают курс американской валюты в 2024 г. на уровне 85 руб. (ранее – 74,5 руб.), в 2025 г. – 85 руб. (ранее – 74,7 руб.). По их подсчетам, ослабление рубля на 11–12% при прочих равных приводит к росту прибыли нефтяных компаний на 20–25%. Ослабление рубля на 5% увеличивает EBITDA нефтяников в среднем примерно на 6–7%, чуть меньше для «Новатэка» (4%) и чуть больше для «Газпрома» (8%).