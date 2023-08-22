Аналитики SberCIB улучшили целевые цены по акциям компаний нефтяного сектора

Аналитики SberCIB улучшили целевые цены по акциям компаний нефтяного сектораНо среди рисков – рост налоговой нагрузки на отрасль
В августе нефтегазовые компании могут возобновить публикацию отчетности, а улучшение рентабельности добычи и экспорта нефти может подогреть интерес инвесторов к их акциям, пишут аналитики SberCIB Investment Research в отчете (есть у «Ведомостей»). Они позитивно оценивают перспективы бумаг «Лукойла», «Газпром нефти», «Татнефти» и «Роснефти».
Экономические показатели нефтедобычи в России за последний квартал улучшились за счет роста цен на нефть, сокращения дисконта Urals и ослабления рубля, пишут аналитики. По их оценкам, чистая цена нефти Urals (за вычетом НДПИ и экспортной пошлины) во II квартале выросла на 37%, а в июле – августе – еще на 47%, превысив рекордный уровень февраля 2022 г.
Аналитики SberCIB также повысили прогнозы среднего курса доллара на 14% на ближайшие годы. На текущий момент они ожидают курс американской валюты в 2024 г. на уровне 85 руб. (ранее – 74,5 руб.), в 2025 г. – 85 руб. (ранее – 74,7 руб.). По их подсчетам, ослабление рубля на 11–12% при прочих равных приводит к росту прибыли нефтяных компаний на 20–25%. Ослабление рубля на 5% увеличивает EBITDA нефтяников в среднем примерно на 6–7%, чуть меньше для «Новатэка» (4%) и чуть больше для «Газпрома» (8%).