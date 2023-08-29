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Российский инвестор требует от минфина Белоруссии $300 000 за евробонды

Это первое разбирательство в России из-за отсутствия выплат по белорусским еврооблигациям
Яна Суринская Артем Кульша
Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

В Мосгорсуде 28 августа началось рассмотрение по существу первого иска по еврооблигациям Белоруссии: с требованием взыскать с минфина страны около $300 000 номинальной стоимости бондов вместе с купонами обратился российский инвестор Александр Марченко. Он перестал получать выплаты по белорусским евробондам с весны прошлого года. В суд он решил обратиться исходя из опыта других инвесторов, которые выполнили необходимые условия для получения выплат в белорусских рублях, но деньги им не поступили, заявил он в ходе заседания.

В ходе заседания представители минфина Белоруссии усомнились, что российский суд компетентен рассматривать иск. В обоснование своих доводов они отметили, что с 28 июня 2023 г. для России действует Кишиневская конвенция о правовой помощи в отношениях с Белоруссией. Этот международный договор устанавливает, что компетентными являются суды по месту нахождения ответчика или по месту деятельности его органа (представительства), утверждали юристы. Также они настаивали, что подобные споры должны решаться в Лондонском арбитражном суде (LCIA).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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