Российский инвестор требует от минфина Белоруссии $300 000 за евробонды

Российский инвестор требует от минфина Белоруссии $300 000 за евробондыЭто первое разбирательство в России из-за отсутствия выплат по белорусским еврооблигациям
В Мосгорсуде 28 августа началось рассмотрение по существу первого иска по еврооблигациям Белоруссии: с требованием взыскать с минфина страны около $300 000 номинальной стоимости бондов вместе с купонами обратился российский инвестор Александр Марченко. Он перестал получать выплаты по белорусским евробондам с весны прошлого года. В суд он решил обратиться исходя из опыта других инвесторов, которые выполнили необходимые условия для получения выплат в белорусских рублях, но деньги им не поступили, заявил он в ходе заседания.
В ходе заседания представители минфина Белоруссии усомнились, что российский суд компетентен рассматривать иск. В обоснование своих доводов они отметили, что с 28 июня 2023 г. для России действует Кишиневская конвенция о правовой помощи в отношениях с Белоруссией. Этот международный договор устанавливает, что компетентными являются суды по месту нахождения ответчика или по месту деятельности его органа (представительства), утверждали юристы. Также они настаивали, что подобные споры должны решаться в Лондонском арбитражном суде (LCIA).