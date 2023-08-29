Российский инвестор требует от минфина Белоруссии $300 000 за евробонды

В Мосгорсуде 28 августа началось рассмотрение по существу первого иска по еврооблигациям Белоруссии: с требованием взыскать с минфина страны около $300 000 номинальной стоимости бондов вместе с купонами обратился российский инвестор Александр Марченко. Он перестал получать выплаты по белорусским евробондам с весны прошлого года. В суд он решил обратиться исходя из опыта других инвесторов, которые выполнили необходимые условия для получения выплат в белорусских рублях, но деньги им не поступили, заявил он в ходе заседания.