Есть ли у акций Мосбиржи потенциал роста

Есть ли у акций Мосбиржи потенциал ростаНовые планы площадки и активность инвесторов могут позитивно отразиться на ее бумагах
За прошлую неделю акции Московской биржи выросли на 9% до 170,42 руб., вплотную подобравшись к ценам ноября 2021 г. За август они прибавили 27%, всего с начала года – 78%, в то время как ее главный бенчмарк – только 50%. Но опрошенные «Ведомостями» аналитики уверены, что у площадки, как и у ее бумаг, в этом году еще есть потенциал для роста. Интерес инвесторов к фондовым торгам не иссякает, объемы торгов растут, а волатильность многих акций увеличивается, говорит аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Мосбиржа представила 23 августа сильные результаты по МСФО за II квартал и первое полугодие 2023 г. Инвесторы ждали позитивных новостей – за неделю до публикации акции торговой площадки взлетели на 16%. На той же неделе биржа провела встречу с журналистами, где поделилась планами на ближайший год. Например, уже в сентябре она начнет торговать фьючерсом на свой главный бенчмарк, а до конца года запустит платформу для pre-IPO компаний.