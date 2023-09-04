Есть ли у акций Мосбиржи потенциал роста

За прошлую неделю акции Московской биржи выросли на 9% до 170,42 руб., вплотную подобравшись к ценам ноября 2021 г. За август они прибавили 27%, всего с начала года – 78%, в то время как ее главный бенчмарк – только 50%. Но опрошенные «Ведомостями» аналитики уверены, что у площадки, как и у ее бумаг, в этом году еще есть потенциал для роста. Интерес инвесторов к фондовым торгам не иссякает, объемы торгов растут, а волатильность многих акций увеличивается, говорит аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.