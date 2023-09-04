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Есть ли у акций Мосбиржи потенциал роста

Новые планы площадки и активность инвесторов могут позитивно отразиться на ее бумагах
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

За прошлую неделю акции Московской биржи выросли на 9% до 170,42 руб., вплотную подобравшись к ценам ноября 2021 г. За август они прибавили 27%, всего с начала года – 78%, в то время как ее главный бенчмарк – только 50%. Но опрошенные «Ведомостями» аналитики уверены, что у площадки, как и у ее бумаг, в этом году еще есть потенциал для роста. Интерес инвесторов к фондовым торгам не иссякает, объемы торгов растут, а волатильность многих акций увеличивается, говорит аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

Мосбиржа представила 23 августа сильные результаты по МСФО за II квартал и первое полугодие 2023 г. Инвесторы ждали позитивных новостей – за неделю до публикации акции торговой площадки взлетели на 16%. На той же неделе биржа провела встречу с журналистами, где поделилась планами на ближайший год. Например, уже в сентябре она начнет торговать фьючерсом на свой главный бенчмарк, а до конца года запустит платформу для pre-IPO компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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