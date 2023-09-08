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ВТБ запустил программу выкупа золотых инвестиционных слитков у клиентов

Эксперты считают, что интерес к слиткам падает и инвесторы могут воспользоваться услугой
Михаил Кузнецов
dpa Picture-Alliance via AFP

ВТБ запустил для состоятельных клиентов сервис по обратному выкупу инвестиционных золотых слитков, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации. Банк стал самым крупным продавцом золотых слитков среди системно значимых банков, следует из опроса «Ведомостей» в январе, в 2022 г. он реализовал свыше 34 т слитков. В феврале банк анонсировал, что запустит услугу выкупа во II квартале.

Портфель золотых слитков, оставленных на хранение в ВТБ, превысил 66 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель банка. С начала года его объем увеличился на 40%. Всего с момента старта продаж инвестиционного золота в марте 2022 г. банк реализовал слитки общей массой 48,2 т. По сравнению с началом января продажи в августе выросли в 1,5 раза. Средний объем сделки достиг 16 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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