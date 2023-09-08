ВТБ запустил программу выкупа золотых инвестиционных слитков у клиентов

ВТБ запустил программу выкупа золотых инвестиционных слитков у клиентовЭксперты считают, что интерес к слиткам падает и инвесторы могут воспользоваться услугой
ВТБ запустил для состоятельных клиентов сервис по обратному выкупу инвестиционных золотых слитков, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации. Банк стал самым крупным продавцом золотых слитков среди системно значимых банков, следует из опроса «Ведомостей» в январе, в 2022 г. он реализовал свыше 34 т слитков. В феврале банк анонсировал, что запустит услугу выкупа во II квартале.
Портфель золотых слитков, оставленных на хранение в ВТБ, превысил 66 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель банка. С начала года его объем увеличился на 40%. Всего с момента старта продаж инвестиционного золота в марте 2022 г. банк реализовал слитки общей массой 48,2 т. По сравнению с началом января продажи в августе выросли в 1,5 раза. Средний объем сделки достиг 16 кг.