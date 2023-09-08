ВТБ запустил программу выкупа золотых инвестиционных слитков у клиентов

Портфель золотых слитков, оставленных на хранение в ВТБ, превысил 66 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель банка. С начала года его объем увеличился на 40%. Всего с момента старта продаж инвестиционного золота в марте 2022 г. банк реализовал слитки общей массой 48,2 т. По сравнению с началом января продажи в августе выросли в 1,5 раза. Средний объем сделки достиг 16 кг.