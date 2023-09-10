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Акция -49%

Сколько потеряет Apple от новых ограничений в Китае

Выручка может просесть, но акции сохраняют потенциал роста на 8–12%
Инга Сангалова
JADE GAO / AFP

Акции Apple 8 сентября отыграли часть падения после того, как за 6–7 сентября компания потеряла более $200 млрд в рыночной стоимости и ее бумаги подешевели на 6,4% на новостях о новом запрете Пекина использовать iPhone чиновникам правительственных учреждений на работе. Инвесторы распродавали все: от акций производителей чипов и технологий с большой капитализацией до китайских акций, котирующихся на биржах в США. Индекс высоких технологий Nasdaq Composite упал за два дня на 1,9%, индекс Philadelphia Semiconductor, в который входят несколько поставщиков Apple, просел на 2,8%.

Власти Китая в течение нескольких лет ограничивали использование Apple госслужащими, а теперь запрет расширен, сообщила The Wall Street Journal. Под новый запрет попадут работники ведомств в сферах международных отношений, торговли и инвестиций, отмечает гонконгское издание South China Morning Post. Эти меры помогут снизить риски для национальной безопасности, считают в Пекине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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