Сколько потеряет Apple от новых ограничений в Китае

Акции Apple 8 сентября отыграли часть падения после того, как за 6–7 сентября компания потеряла более $200 млрд в рыночной стоимости и ее бумаги подешевели на 6,4% на новостях о новом запрете Пекина использовать iPhone чиновникам правительственных учреждений на работе. Инвесторы распродавали все: от акций производителей чипов и технологий с большой капитализацией до китайских акций, котирующихся на биржах в США. Индекс высоких технологий Nasdaq Composite упал за два дня на 1,9%, индекс Philadelphia Semiconductor, в который входят несколько поставщиков Apple, просел на 2,8%.