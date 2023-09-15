Мосбиржа запустит новый индекс сахара и фьючерс на него

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Мосбиржи) с 15 сентября начнет ежедневно рассчитывать индекс сахара в Центральном федеральном округе (ЦФО), а с 19 сентября фьючерс на него запустит и сама Мосбиржа. Об этом «Ведомостям» рассказали директор НТБ Никита Захаров и глава срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева.