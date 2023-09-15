Мосбиржа запустит новый индекс сахара и фьючерс на него

Мосбиржа запустит новый индекс сахара и фьючерс на негоЭто дополнительная возможность для диверсификации портфеля, считают на торговой площадке
Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Мосбиржи) с 15 сентября начнет ежедневно рассчитывать индекс сахара в Центральном федеральном округе (ЦФО), а с 19 сентября фьючерс на него запустит и сама Мосбиржа. Об этом «Ведомостям» рассказали директор НТБ Никита Захаров и глава срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева.
Индекс с особенностью
Важной особенностью нового индекса является его оперативность, отмечает Захаров: значение индекса «на сегодня» формируется на основе сделок, заключенных вчера. «Вся отрасль может пользоваться этим индексом как очень чувствительным индикатором динамики рынка и принимать на основе этой информации обоснованные бизнес-решения», – говорит глава НТБ.
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