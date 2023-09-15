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Мосбиржа запустит новый индекс сахара и фьючерс на него

Это дополнительная возможность для диверсификации портфеля, считают на торговой площадке
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Мосбиржи) с 15 сентября начнет ежедневно рассчитывать индекс сахара в Центральном федеральном округе (ЦФО), а с 19 сентября фьючерс на него запустит и сама Мосбиржа. Об этом «Ведомостям» рассказали директор НТБ Никита Захаров и глава срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева.

Индекс с особенностью

Важной особенностью нового индекса является его оперативность, отмечает Захаров: значение индекса «на сегодня» формируется на основе сделок, заключенных вчера. «Вся отрасль может пользоваться этим индексом как очень чувствительным индикатором динамики рынка и принимать на основе этой информации обоснованные бизнес-решения», – говорит глава НТБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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