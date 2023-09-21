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Проблемы в секторе недвижимости Китая несут угрозу всему фондовому рынку

Для восстановления отрасли и экономики нужны серьезные стимулы от властей
Дарина Артамонова
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Аналитики BlackRock понизили рейтинг китайских акций с «избыточного веса» до «нейтрального», указывая на проблемы в секторе недвижимости и ограниченные меры стимулирования со стороны властей, пишет Bloomberg. По мнению экспертов, структурные проблемы в Китае подразумевают ухудшение долгосрочного роста экономики, которая борется с рисками дефолта на рынке недвижимости и вялым восстановлением внутреннего потребления.

С 31 августа индекс внутреннего Китая CSI 300 снизился на 1,58% до 3765,27 пункта, а с начала года – на 4,29%. Гонконгский индекс Hang Seng за это же время просел на 2,7 и 9,58% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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