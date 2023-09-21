Проблемы в секторе недвижимости Китая несут угрозу всему фондовому рынку

Проблемы в секторе недвижимости Китая несут угрозу всему фондовому рынкуДля восстановления отрасли и экономики нужны серьезные стимулы от властей
Аналитики BlackRock понизили рейтинг китайских акций с «избыточного веса» до «нейтрального», указывая на проблемы в секторе недвижимости и ограниченные меры стимулирования со стороны властей, пишет Bloomberg. По мнению экспертов, структурные проблемы в Китае подразумевают ухудшение долгосрочного роста экономики, которая борется с рисками дефолта на рынке недвижимости и вялым восстановлением внутреннего потребления.
С 31 августа индекс внутреннего Китая CSI 300 снизился на 1,58% до 3765,27 пункта, а с начала года – на 4,29%. Гонконгский индекс Hang Seng за это же время просел на 2,7 и 9,58% соответственно.
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