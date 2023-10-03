В холдинге «Автодом» решили перенести выход на IPO на 2025 год

Группа компаний «Автодом» перенесла на 2025 г. планы по первичному публичному размещению акций (IPO) на Московской бирже. Об этом сообщил «Ведомостям» генеральный директор холдинга Андрей Ольховский. В конце 2022 г. «Автодом» заявлял, что будет стремиться выйти на IPO в течение 2023–2024 гг., если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого. Но сейчас Ольховский считает, что наиболее правильным сроком будет провести размещение в течение 2025 г. По его словам, планируемый объем привлечения на текущий момент оценить достаточно сложно, но он предполагает, что компания может собрать порядка 30 млрд руб.