В холдинге «Автодом» решили перенести выход на IPO на 2025 год

В холдинге «Автодом» решили перенести выход на IPO на 2025 годКомпания хочет привлечь около 30 млрд рублей максимум за 30% капитала
Группа компаний «Автодом» перенесла на 2025 г. планы по первичному публичному размещению акций (IPO) на Московской бирже. Об этом сообщил «Ведомостям» генеральный директор холдинга Андрей Ольховский. В конце 2022 г. «Автодом» заявлял, что будет стремиться выйти на IPO в течение 2023–2024 гг., если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого. Но сейчас Ольховский считает, что наиболее правильным сроком будет провести размещение в течение 2025 г. По его словам, планируемый объем привлечения на текущий момент оценить достаточно сложно, но он предполагает, что компания может собрать порядка 30 млрд руб.
Объем размещения акций может составить до 30% от капитала, уточнил Ольховский. Доля будет зависеть от того, с каким капиталом компания подойдет к 2025 г., а также от макропоказателей и общей ситуации с бизнесом в России. Основную часть привлеченных инвестиций компания планирует направить на расширение производства на бывшем заводе Mercedes «МБ Рус» в Есипове Московской области, а также на организацию производства автокомпонентов.