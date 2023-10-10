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УК «Первая» запустила первый в России фонд на акции среднего и малого бизнеса

Он может быть привлекателен для инвесторов с повышенной склонностью к риску
Дарина Артамонова
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УК «Первая» 10 октября запустила первый в России биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Акции средней и малой капитализации» под тикером SBSC, который повторяет одноименный индекс Мосбиржи с полной доходностью «брутто» (MESMTR). Управляющие считают, что последний год такие акции пользуются большой популярностью у розничных инвесторов в силу высокой недооцененности. Часто можно видеть взлеты отдельных акций на 20–30% в сутки, при этом общий рост многих позиций превышает 100–200% с начала года. Фонд позволит не упустить возможность приобрести недооцененные акции, диверсифицировать портфель и увеличить потенциальный доход на долгосрочном горизонте, считает гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский.

С начала года MESMTR вырос на 70,77%. В то время как индекс Мосбиржи – только на 47,35%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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