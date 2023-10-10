УК «Первая» запустила первый в России фонд на акции среднего и малого бизнеса

УК «Первая» 10 октября запустила первый в России биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) «Акции средней и малой капитализации» под тикером SBSC, который повторяет одноименный индекс Мосбиржи с полной доходностью «брутто» (MESMTR). Управляющие считают, что последний год такие акции пользуются большой популярностью у розничных инвесторов в силу высокой недооцененности. Часто можно видеть взлеты отдельных акций на 20–30% в сутки, при этом общий рост многих позиций превышает 100–200% с начала года. Фонд позволит не упустить возможность приобрести недооцененные акции, диверсифицировать портфель и увеличить потенциальный доход на долгосрочном горизонте, считает гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский.