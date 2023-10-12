Рост акций «Лукойла» мог вызвать инсайд об обратном выкупе

Рост акций «Лукойла» мог вызвать инсайд об обратном выкупеКотировки компании в основную сессию 11 октября росли на 3,6%
Акции «Лукойла» 11 октября в ходе торгов на Мосбирже дорожали на 3,6% почти до 7100 руб. Последний раз котировки компании находились вблизи этих значений 4 февраля прошлого года (7110 руб.). Рост бумаг может быть связан со слухами об одобрении обратного выкупа акций топливной компании у нерезидентов, предположила портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова.
Эксперт напомнила, что днем ранее второй раунд выкупа ценных бумаг у нерезидентов объявил «Магнит». Одобрение спецкомиссии мог получить и «Лукойл», допускает Кирсанова. В конце августа вице-премьер Александр Новак подтвердил, что представители нефтяной компании обращались к властям с просьбой провести сделку. Если ряду инвесторов стало известно об одобрении, то это может быть причиной увеличения стоимости акций, резюмировала управляющая.