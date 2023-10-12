Рост акций «Лукойла» мог вызвать инсайд об обратном выкупе

Эксперт напомнила, что днем ранее второй раунд выкупа ценных бумаг у нерезидентов объявил «Магнит». Одобрение спецкомиссии мог получить и «Лукойл», допускает Кирсанова. В конце августа вице-премьер Александр Новак подтвердил, что представители нефтяной компании обращались к властям с просьбой провести сделку. Если ряду инвесторов стало известно об одобрении, то это может быть причиной увеличения стоимости акций, резюмировала управляющая.