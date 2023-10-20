Операторы ЦФА ждут четырехкратного роста рынка в следующем году

Операторы ЦФА ждут четырехкратного роста рынка в следующем годуНо у брокеров все еще нет особого интереса к этому активу
Объем российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2024 г. вырастет в 4 раза и достигнет 125 млрд руб., а число выпусков – 300 размещений, следует из опроса операторов по выпуску ЦФА, который провело рейтинговое агентство «Эксперт РА». На конец сентября в России компании сделали через платформы 133 выпуска ЦФА на 32 млрд руб. – до конца года рынок вырастет до 35 млрд руб., а число выпусков – до 150, ожидают операторы. Год назад эмитенты выпустили 19 отечественных ЦФА на 700 млн руб.
В реестр ЦБ включены 10 платформ – НРД, «СПБ биржа», три банка (Сбербанк, Альфа-банк, «Еврофинанс Моснарбанк»), «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токены» и «Блокчейн хаб» (входит в экосистему МТС). Оператор обмена ЦФА в реестре ЦБ пока только один – Мосбиржа. В 2024 г. операторов выпуска станет больше, ожидают участники рынка.
Самым сильным драйвером роста рынка представители платформы называют большую гибкость ЦФА, позволяющую создавать продукты, сложно реализуемые на классическом рынке. Например, инструменты с физической поставкой актива, такие как сырье или товары (гибридные ЦФА), могли бы быть интересны крупным эмитентам из реального сектора.
Пока же, несмотря на разнообразие инструментов, которые можно создавать через ЦФА, 90% выпущенных цифровых активов представлены простыми денежными требованиями. Из них 57% имеют фиксированную доходность, а по 33% выплаты привязаны к ключевой ставке Банка России. Большинство таких выпусков имеют срочность от месяца до полугода, отмечают в «Эксперт РА». Этот фокус сохранится и в следующем году, ожидают опрошенные агентством операторы.
Наиболее перспективными ЦФА операторы платформ считают краткосрочные займы, b2b-финансирование и факторинг. Преимущества цифровой формы фондирования связаны с низкими затратами и высокой скоростью размещения ЦФА по сравнению с традиционными инструментами, говорится в исследовании «Эксперт РА». К тому же ЦФА менее зарегулированы – они не требуют прохождения процедуры регистрации и раскрытия информации эмитентами.
Меньше всего платформы верят в использование ЦФА для внешнеэкономических расчетов и для взносов в капитал. О том, что власти уже работают над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием ЦФА, в конце сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Но для этого нужны значительные уточнения в регулировании, замечают в «Эксперт РА».
Сейчас для рынка операторов ЦФА характерна невысокая информационная прозрачность, отмечают в «Эксперт РА». Только половина операторов публикует свою финансовую отчетность. Большинство из них при анкетировании не раскрыли агентству количество голосующих узлов своего блокчейна, их географическую и юридическую распределенность, а также число активных клиентов.
О плохой ликвидности как главном вызове для рынка ЦФА говорил руководитель дирекции ЦФА банка ВТБ Сергей Рябов на конференции «Ведомостей» по финтеху 18 октября. «Запал» брокеров относительно ЦФА пропадает, когда они понимают, что для выполнения своих функций им надо стать операторами обмена, а это огромная работа и затраты, рассказал Рябов.
Что такое ЦФА
Цифровые активы имеют технические свойства криптовалют (учитываются токенами в блокчейн-сети), но экономически за ними стоят обязательства и эмитент. Такие ЦФА могут удостоверять четыре типа обязательств эмитента перед инвестором: денежные требования, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, а также требования их передачи. ЦФА могут быть обеспечены правами требования финансовых обязательств перед эмитентом, физическими активами, например металлами или недвижимостью и проч.
Наряду с ЦФА в информационных системах также могут выпускаться и гибридные цифровые права, которые сочетают в себе как признаки ЦФА, так и признаки утилитарных цифровых прав (права требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права требования выполнения работ или оказания услуг).
Рынок ЦФА сможет привлечь существенные инвестиции только после объединения с рынком криптовалют, отмечал также глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции «Ведомостей». Пока нельзя говорить о том, что индустрия привлекает большое количество инвестиций, считает чиновник. «На наш взгляд, большие инвестиции на рынке цифровых финансовых активов пойдут, когда мы сможем объединить то, что мы называем криптомиром и миром ЦФА, чтобы деньги из криптоактивов могли свободно перемещаться на рынок ЦФА и тем самым идти на инвестиции в экономику», – сказал Чебесков.
Наибольшее количество выпусков с 2022 г. размещено на платформе «Атомайз» – 69 шт., в основном в рамках мотивационной программы «Норникеля» для сотрудников «Цифрового инвестора» и проекта по выпуску гибридных цифровых прав «Цифровое искусство». Второе место у Сбербанка с 50 выпусками. Июньское размещение РЖД на 15 млрд руб. вывело в лидеры по объему размещенных ЦФА площадку «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»). В сентябре Альфа-банк провел 10 выпусков на 6,6 млрд руб. Всего у кредитной организации 23 выпуска на 12 млрд руб.