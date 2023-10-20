Операторы ЦФА ждут четырехкратного роста рынка в следующем году

Что такое ЦФА

Цифровые активы имеют технические свойства криптовалют (учитываются токенами в блокчейн-сети), но экономически за ними стоят обязательства и эмитент. Такие ЦФА могут удостоверять четыре типа обязательств эмитента перед инвестором: денежные требования, права участия в капитале непубличного акционерного общества, права по эмиссионным ценным бумагам, а также требования их передачи. ЦФА могут быть обеспечены правами требования финансовых обязательств перед эмитентом, физическими активами, например металлами или недвижимостью и проч.

Наряду с ЦФА в информационных системах также могут выпускаться и гибридные цифровые права, которые сочетают в себе как признаки ЦФА, так и признаки утилитарных цифровых прав (права требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права требования выполнения работ или оказания услуг).