Бумаги «Роснефти» могут обновить рекорд стоимости в этом году

Бумаги «Роснефти» могут обновить рекорд стоимости в этом годуДрайверы – ожидание выплаты щедрых дивидендов, приближающийся запуск проекта «Восток ойл» и высокие нефтяные цены
Аналитики БКС увидели позитивный сигнал в акциях «Роснефти». По их мнению, у компании значительный фундаментальный потенциал и благоприятная техническая картина. Рекорды по капитализации в этом году уже поставили две нефтяные компании – «Лукойл» и «Газпром нефть». «Роснефть» пока торгуется на максимумах года, но у нее есть все шансы обновить исторические показатели, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.
За последнюю неделю стоимость акций «Роснефти» выросла на 7,6% до 602,9 руб. Индекс за это время увеличился только на 2,4%. С начала года котировки прибавили больше 65%, главный бенчмарк – почти 52%. Исторический максимум цены акций «Роснефть» установила на закрытии 25 октября 2021 г. Тогда она была на уровне 655,8 руб. То есть до нового рекорда компании не хватает менее 9%.