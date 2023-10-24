Бумаги «Роснефти» могут обновить рекорд стоимости в этом году

За последнюю неделю стоимость акций «Роснефти» выросла на 7,6% до 602,9 руб. Индекс за это время увеличился только на 2,4%. С начала года котировки прибавили больше 65%, главный бенчмарк – почти 52%. Исторический максимум цены акций «Роснефть» установила на закрытии 25 октября 2021 г. Тогда она была на уровне 655,8 руб. То есть до нового рекорда компании не хватает менее 9%.