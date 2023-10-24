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Бумаги «Роснефти» могут обновить рекорд стоимости в этом году

Драйверы – ожидание выплаты щедрых дивидендов, приближающийся запуск проекта «Восток ойл» и высокие нефтяные цены
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Аналитики БКС увидели позитивный сигнал в акциях «Роснефти». По их мнению, у компании значительный фундаментальный потенциал и благоприятная техническая картина. Рекорды по капитализации в этом году уже поставили две нефтяные компании – «Лукойл» и «Газпром нефть». «Роснефть» пока торгуется на максимумах года, но у нее есть все шансы обновить исторические показатели, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.

За последнюю неделю стоимость акций «Роснефти» выросла на 7,6% до 602,9 руб. Индекс за это время увеличился только на 2,4%. С начала года котировки прибавили больше 65%, главный бенчмарк – почти 52%. Исторический максимум цены акций «Роснефть» установила на закрытии 25 октября 2021 г. Тогда она была на уровне 655,8 руб. То есть до нового рекорда компании не хватает менее 9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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