Почему IPO Henderson интересно инвесторам

Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании. Акционер-основатель при определенных рыночных условиях может дополнить предложение частью акций своего текущего пакета. При этом он сохранит за собой преобладающую долю в уставном капитале компании и продолжит управлять развитием бизнеса группы. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) с учетом допэмиссии и предложения со стороны акционера-основателя может превысить 10%.