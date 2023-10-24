Почему IPO Henderson интересно инвесторам

Почему IPO Henderson интересно инвесторамАналитики оценили бизнес ритейлера на уровне от 10 млрд до 42,2 млрд рублей
В ноябре крупнейшая сеть магазинов мужской одежды Henderson проведет первичное публичное предложение (IPO) на Мосбирже и станет первым fashion-ритейлером на торговой площадке. Размещение позволит привлечь капитал для дальнейшего развития бизнеса, создать ликвидность для акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников, а также повысить узнаваемость группы, считают в компании.
Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании. Акционер-основатель при определенных рыночных условиях может дополнить предложение частью акций своего текущего пакета. При этом он сохранит за собой преобладающую долю в уставном капитале компании и продолжит управлять развитием бизнеса группы. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) с учетом допэмиссии и предложения со стороны акционера-основателя может превысить 10%.