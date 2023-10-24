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Консенсус-прогноз: EBITDA X5 Retail в III квартале составит 92,3 млрд рублей

Эксперты ожидают рентабельность на уровне 11,7%
Дарина Артамонова
Наташа Шарапова / Ведомости

Продуктовая российская розничная компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток», 25 октября опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Консенсус опрошенных «Ведомостями» экспертов говорит о том, что EBITDA группы за этот период будет на уровне 92,3 млрд руб. (+19,87% г/г), рентабельность по EBITDA составит 11,7% против 12% в аналогичный период годом ранее. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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