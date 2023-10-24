Консенсус-прогноз: EBITDA X5 Retail в III квартале составит 92,3 млрд рублей

Консенсус-прогноз: EBITDA X5 Retail в III квартале составит 92,3 млрд рублейЭксперты ожидают рентабельность на уровне 11,7%
Продуктовая российская розничная компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток», 25 октября опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Консенсус опрошенных «Ведомостями» экспертов говорит о том, что EBITDA группы за этот период будет на уровне 92,3 млрд руб. (+19,87% г/г), рентабельность по EBITDA составит 11,7% против 12% в аналогичный период годом ранее.
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