Как санкции повлияют на акционеров и инвесторов «СПБ биржи»Некоторые брокеры уже закрыли своим клиентам доступ к торговле на этой площадке
США в четверг, 2 ноября, ввели санкции против нескольких российских финансовых компаний. Но самым болезненным ударом эксперты называют попадание в SDN-лист «СПБ биржи», основной бизнес которой сосредоточен на торговле зарубежными ценными бумагами. Санкции могут буквально уничтожить бизнес-модель «главного российского провайдера американской ликвидности»: помещая юрлицо в санкционный список, минфин США блокирует его активы в своей юрисдикции, запрещает долларовые транзакции и проведение операций с американскими контрагентами.
После публикации новости акции «СПБ биржи» упали на 28,5% по сравнению с закрытием основной сессии прошлого дня, до 124,8 руб. Но к концу основных торгов их стоимость скорректировалась до 129,6 руб. Падение за день составило 23,8%. Это существенное снижение, учитывая, что после февраля 2022 г. бумаги компании находились среди аутсайдеров рынка: с пиков, на которых они находились почти сразу после IPO 26 ноября 2021 г. (1030 руб.), они упали в 8 раз.