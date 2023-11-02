Как санкции повлияют на акционеров и инвесторов «СПБ биржи»

После публикации новости акции «СПБ биржи» упали на 28,5% по сравнению с закрытием основной сессии прошлого дня, до 124,8 руб. Но к концу основных торгов их стоимость скорректировалась до 129,6 руб. Падение за день составило 23,8%. Это существенное снижение, учитывая, что после февраля 2022 г. бумаги компании находились среди аутсайдеров рынка: с пиков, на которых они находились почти сразу после IPO 26 ноября 2021 г. (1030 руб.), они упали в 8 раз.