Как прошел первый день торгов акциями Henderson

Торги бумагами Henderson стартовали в 16.09 мск по верхней границе ценового диапазона – 675 руб. В начале торгов они подскочили на 8,88% до 735 руб., но в течение дня падали на 9,4% до 617 руб. Объем торгов в итоге превысил 1,7 млрд руб. Котировки компании в основную торговую сессию закрылись на отметке 670 руб., т. е. на 0,75% ниже цены IPO. Капитализация компании составила 24,1 млрд руб.