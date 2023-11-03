Как прошел первый день торгов акциями Henderson

Как прошел первый день торгов акциями HendersonКомпания анонсировала выплату дивидендов два раза в год
Ритейлер Henderson, управляющий сетью салонов мужской одежды, в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже привлек 3,8 млрд руб. и 40 000 новых инвесторов. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) составила 13,9%. Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов, рассказали в компании. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе диапазона.
Торги бумагами Henderson стартовали в 16.09 мск по верхней границе ценового диапазона – 675 руб. В начале торгов они подскочили на 8,88% до 735 руб., но в течение дня падали на 9,4% до 617 руб. Объем торгов в итоге превысил 1,7 млрд руб. Котировки компании в основную торговую сессию закрылись на отметке 670 руб., т. е. на 0,75% ниже цены IPO. Капитализация компании составила 24,1 млрд руб.