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В России выпустили первые ЦФА на бриллиант

Появление таких активов демократизирует инвестиции в драгоценные камни
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспобанк выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА), стоимость которых зависит от цены бриллианта. Это первый в России выпуск ЦФА с привязкой к драгоценному камню. Об этом «Ведомостям» рассказали представители кредитной организации и блокчейн-платформы «Мастерчейн», через которую реализовали выпуск.

Начальная стоимость самого трехкаратного круглого бриллианта почти 9 млн руб. При выпуске ЦФА на него драгоценный камень был условно разделен на 5000 частей – на продажу Экспобанк выставил 1000 из них. Стоимость одного ЦФА составляет 1/5000 цены бриллианта – 1975 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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