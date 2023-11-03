В России выпустили первые ЦФА на бриллиант

В России выпустили первые ЦФА на бриллиантПоявление таких активов демократизирует инвестиции в драгоценные камни
Экспобанк выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА), стоимость которых зависит от цены бриллианта. Это первый в России выпуск ЦФА с привязкой к драгоценному камню. Об этом «Ведомостям» рассказали представители кредитной организации и блокчейн-платформы «Мастерчейн», через которую реализовали выпуск.
Начальная стоимость самого трехкаратного круглого бриллианта почти 9 млн руб. При выпуске ЦФА на него драгоценный камень был условно разделен на 5000 частей – на продажу Экспобанк выставил 1000 из них. Стоимость одного ЦФА составляет 1/5000 цены бриллианта – 1975 руб.
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