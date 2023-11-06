Чего ждать на рынке акций в ноябре

Чего ждать на рынке акций в ноябреИндекс Мосбиржи может протестировать отметку в 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи в октябре прибавил 2,16%, закрыв месяц на уровне 3200,97 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, вырос на 7,18% до 1079,88 пункта.
Американские фондовые индексы в октябре снижались: S&P 500 по итогам месяца просел на 2,2% до 4193,8 пункта, Dow Jones Industrial – на 1,36% до 33052,87 пункта, а Nasdaq Composite – на 2,78% до 12851,24 пункта.
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