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Чего ждать на рынке акций в ноябре

Индекс Мосбиржи может протестировать отметку в 3000 пунктов
Дарина Артамонова
Максим Стулов / Ведомости

Индекс Мосбиржи в октябре прибавил 2,16%, закрыв месяц на уровне 3200,97 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, вырос на 7,18% до 1079,88 пункта.

Американские фондовые индексы в октябре снижались: S&P 500 по итогам месяца просел на 2,2% до 4193,8 пункта, Dow Jones Industrial – на 1,36% до 33052,87 пункта, а Nasdaq Composite – на 2,78% до 12851,24 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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