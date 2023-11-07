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Что ожидать от отчетности ВК в III квартале

Аналитики прогнозируют выручку на уровне 30,5 млрд рублей
Дарина Артамонова
Максим Стулов / Ведомости

Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» прогнозируют выручку в размере 31 млрд руб. (+28% в годовом выражении), в «Финаме» ожидают на уровне 30,8 млрд руб.(+27%), в «Солид брокере» – 29,8 млрд руб. (+23%). Показатель EBITDA снизится, считают эксперты. По прогнозам «Финама», она составит 2 млрд руб. (-80%), «Солид брокера» – 2,1 млрд руб. (-79%). Чистую прибыль в «Солид брокере» прогнозируют в размере 2,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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