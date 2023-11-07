Что ожидать от отчетности ВК в III квартале

Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» прогнозируют выручку в размере 31 млрд руб. (+28% в годовом выражении), в «Финаме» ожидают на уровне 30,8 млрд руб.(+27%), в «Солид брокере» – 29,8 млрд руб. (+23%). Показатель EBITDA снизится, считают эксперты. По прогнозам «Финама», она составит 2 млрд руб. (-80%), «Солид брокера» – 2,1 млрд руб. (-79%). Чистую прибыль в «Солид брокере» прогнозируют в размере 2,3 млрд руб.