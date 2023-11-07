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«Евротранс» объявил о сборе биржевых заявок на участие в IPO компании

Компания уже привлекла 11,2 млрд рублей в рамках допэмиссии
Дарина Артамонова
Андрей Гордеев / Ведомости

Один из крупнейших независимых топливных операторов России, «Евротранс» (бренд «Трасса»), начал сбор биржевых заявок на участие в первичном публичном предложении (IPO) на Мосбирже. Цена за акцию составит 250 руб. Торги бумагами с тикером EUTR и ISIN RU000A1002V2 планируется начать 21 ноября. Они включены в первый уровень листинга.

Подать заявку на участие в IPO можно до 20 ноября – тогда же завершится начавшийся 20 июня сбор внебиржевых заявок. Собирать и удовлетворять биржевые заявки компания планирует через своего брокера – компанию БКС. По результатам этого сбора компания объявит окончательный размер биржевого и внебиржевого размещения. Он ограничен предельным размером зарегистрированной ЦБ дополнительной эмиссии в количестве 106 млн акций, что составляет 100% от находящихся в обращении акций в настоящий момент. Именно этот пакет акций они и будут размещать с ценой на уровне 250 руб. за бумагу, поясняет инвестиционный советник «Открытие инвестиций» Алексей Калинин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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