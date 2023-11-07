«Евротранс» объявил о сборе биржевых заявок на участие в IPO компании

Подать заявку на участие в IPO можно до 20 ноября – тогда же завершится начавшийся 20 июня сбор внебиржевых заявок. Собирать и удовлетворять биржевые заявки компания планирует через своего брокера – компанию БКС. По результатам этого сбора компания объявит окончательный размер биржевого и внебиржевого размещения. Он ограничен предельным размером зарегистрированной ЦБ дополнительной эмиссии в количестве 106 млн акций, что составляет 100% от находящихся в обращении акций в настоящий момент. Именно этот пакет акций они и будут размещать с ценой на уровне 250 руб. за бумагу, поясняет инвестиционный советник «Открытие инвестиций» Алексей Калинин.