«Евротранс» объявил о сборе биржевых заявок на участие в IPO компании

«Евротранс» объявил о сборе биржевых заявок на участие в IPO компанииКомпания уже привлекла 11,2 млрд рублей в рамках допэмиссии
Один из крупнейших независимых топливных операторов России, «Евротранс» (бренд «Трасса»), начал сбор биржевых заявок на участие в первичном публичном предложении (IPO) на Мосбирже. Цена за акцию составит 250 руб. Торги бумагами с тикером EUTR и ISIN RU000A1002V2 планируется начать 21 ноября. Они включены в первый уровень листинга.
Подать заявку на участие в IPO можно до 20 ноября – тогда же завершится начавшийся 20 июня сбор внебиржевых заявок. Собирать и удовлетворять биржевые заявки компания планирует через своего брокера – компанию БКС. По результатам этого сбора компания объявит окончательный размер биржевого и внебиржевого размещения. Он ограничен предельным размером зарегистрированной ЦБ дополнительной эмиссии в количестве 106 млн акций, что составляет 100% от находящихся в обращении акций в настоящий момент. Именно этот пакет акций они и будут размещать с ценой на уровне 250 руб. за бумагу, поясняет инвестиционный советник «Открытие инвестиций» Алексей Калинин.