Российским инвесторам заплатят поровну при обмене активами с иностранцами

«Сейчас будут детали прописываться нормативные, но смысл в том, что всем будет делиться равномерно. На каждого клиента. Исходя из тех, кто будет в этом участвовать: это история добровольная», – отметил Габуния. Из тех, то выразит желание участвовать в обмене, будет сформирован пул, и средства будут делиться «абсолютно равными долями, исходя из того, какое количество размена получится», пояснил банкир.