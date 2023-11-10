Обмен заблокированными активами не заработает без участия Запада

Обмен заблокированными активами не заработает без участия ЗападаВ случае успеха механизм коснется 80% российских розничных инвесторов
Долгожданный механизм обмена заблокированными активами между российскими и зарубежными инвесторами наконец обрел свои правовые рамки – подписанный президентом указ может помочь 80% граждан, чьи вложения в иностранные бумаги не превышают 100 000 руб., сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме 9 ноября.
Но реализация обмена на практике зависит не только от России – требуется согласие зарубежных регуляторов. Это понимают как участники рынка, так и сам ЦБ. «Диалог с иностранными регуляторами не идет, они не готовы на сегодняшний день вести этот диалог», – сказал журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
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