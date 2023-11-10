Обмен заблокированными активами не заработает без участия Запада

Но реализация обмена на практике зависит не только от России – требуется согласие зарубежных регуляторов. Это понимают как участники рынка, так и сам ЦБ. «Диалог с иностранными регуляторами не идет, они не готовы на сегодняшний день вести этот диалог», – сказал журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.