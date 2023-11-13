Консенсус-прогноз: выручка МТС за девять месяцев вырастет почти на 12%

Российский оператор связи МТС 16 ноября представит финансовые результаты за III квартал 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидают рост выручки год к году на 11,9% до уровня 154,1 млрд руб. OIBDA (показатель, демонстрирующий операционную прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов), по их прогнозам, увеличится на 7,4% до 65 млрд руб. При этом рентабельность OIBDA составит около 42%. Чистую прибыль аналитики ожидают на уровне 16 млрд руб. (+30%).