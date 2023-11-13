Чем IPO индийских IT-компаний интересны для российских инвесторов

Чем IPO индийских IT-компаний интересны для российских инвесторовС 2024 по 2026 годы объем первичных размещений может вырасти до $400 млрд
В следующие три года индийские компании проведут 150 первичных публичных размещений (IPO) общим объемом примерно $400 млрд, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. Это подстегнет российских инвесторов в 2024 г. массово идти на индийский фондовый рынок, уверен руководитель отдела портфельных решений Go Invest Сергей Шемякин.
Инвесткомпания Go Invest может выйти на торги на индийских фондовых рынках в IV квартале 2023 г. или в первом полугодии 2024 г., рассказал «Ведомостям» Шемякин. Статус иностранного портфельного инвестора в Индии уже есть у Сбербанка и УК «Альфа-капитал». Его стараются получить ВТБ и «Финам».
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