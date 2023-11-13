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Чем IPO индийских IT-компаний интересны для российских инвесторов

С 2024 по 2026 годы объем первичных размещений может вырасти до $400 млрд
Любовь Михедова
Anindito Mukherjee / Bloomberg via Getty Images

В следующие три года индийские компании проведут 150 первичных публичных размещений (IPO) общим объемом примерно $400 млрд, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. Это подстегнет российских инвесторов в 2024 г. массово идти на индийский фондовый рынок, уверен руководитель отдела портфельных решений Go Invest Сергей Шемякин.

Инвесткомпания Go Invest может выйти на торги на индийских фондовых рынках в IV квартале 2023 г. или в первом полугодии 2024 г., рассказал «Ведомостям» Шемякин. Статус иностранного портфельного инвестора в Индии уже есть у Сбербанка и УК «Альфа-капитал». Его стараются получить ВТБ и «Финам».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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