Чем IPO индийских IT-компаний интересны для российских инвесторов

Инвесткомпания Go Invest может выйти на торги на индийских фондовых рынках в IV квартале 2023 г. или в первом полугодии 2024 г., рассказал «Ведомостям» Шемякин. Статус иностранного портфельного инвестора в Индии уже есть у Сбербанка и УК «Альфа-капитал». Его стараются получить ВТБ и «Финам».