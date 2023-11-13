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Что будет на фондовом рынке в ближайшую неделю

На смену корпоративным событиям придет важная макростатистика
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 6 по 10 ноября увеличился на 1% до 3242 пунктов. Его долларовый аналог, индекс РТС, увеличился на 1,25% до 1107,4 п.

Лидерами роста за неделю на прошлой неделе стали бумаги «Русагро» (+7,2%), Globaltrans (+6,8%), «Ростелекома» (+4,9%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+4,9%) и обыкновенные акции Сбербанка (+4,3%). Среди аутсайдеров оказались бумаги VK (-3,7%), «Норникеля» (-3,1%), «Россетей» (-2,9%), «Юнипро» (-2,4%) и Positive Techologies (-2,2%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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