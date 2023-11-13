Что будет на фондовом рынке в ближайшую неделю

Что будет на фондовом рынке в ближайшую неделюНа смену корпоративным событиям придет важная макростатистика
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 6 по 10 ноября увеличился на 1% до 3242 пунктов. Его долларовый аналог, индекс РТС, увеличился на 1,25% до 1107,4 п.
Лидерами роста за неделю на прошлой неделе стали бумаги «Русагро» (+7,2%), Globaltrans (+6,8%), «Ростелекома» (+4,9%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+4,9%) и обыкновенные акции Сбербанка (+4,3%). Среди аутсайдеров оказались бумаги VK (-3,7%), «Норникеля» (-3,1%), «Россетей» (-2,9%), «Юнипро» (-2,4%) и Positive Techologies (-2,2%).
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