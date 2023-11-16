Акции третьего эшелона Мосбиржи попали в мясорубку распродаж

Акции третьего эшелона массово падают на Мосбирже несколько торговых дней подряд. За 10 сессий (с 1 по 14 ноября) в этом сегменте рынка зафиксировано 103 случая падения бумаг более чем на 10% – это рекордное количество в этом году, пишет в аналитической записке эксперт по фондовому рынку брокера БКС Павел Гаврилов. В октябре таких случаев было всего три после 80 в сентябре и 57 в августе. Индекс Мосбиржи с середины октября торгуется в узком диапазоне, так называемом боковике, находясь в области 3176,5–3283,8 пункта.