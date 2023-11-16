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Акции третьего эшелона Мосбиржи попали в мясорубку распродаж

В ноябре в сегменте зафиксировано рекордное количество случаев падения бумаг
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Акции третьего эшелона массово падают на Мосбирже несколько торговых дней подряд. За 10 сессий (с 1 по 14 ноября) в этом сегменте рынка зафиксировано 103 случая падения бумаг более чем на 10% – это рекордное количество в этом году, пишет в аналитической записке эксперт по фондовому рынку брокера БКС Павел Гаврилов. В октябре таких случаев было всего три после 80 в сентябре и 57 в августе. Индекс Мосбиржи с середины октября торгуется в узком диапазоне, так называемом боковике, находясь в области 3176,5–3283,8 пункта.

Больше других бумаг третьего эшелона с максимумов этого года к закрытию сессии 14 ноября, по подсчетам БКС, упали акции «Русолова» (-85%), привилегированные акции «Саратовэнерго» (-71%), бумаги НКХП (-71%), Объединенной вагонной компании (ОВК) (-67%), «ТНС энерго Нижний Новгород» (-66%), обыкновенные акции «Ставропольэнергосбыта» и Тамбовской энергосбытовой компании (-65%). В профильных Telegram-каналах инвесторы называют происходящее «мясорубкой».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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