Котировки золотодобытчиков могут снизиться на фоне повышения НДПИ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 5 апреля одобрил поправку в Налоговый кодекс, которая подразумевает введение надбавки к НДПИ для золотодобывающих компаний в размере 78 000 руб. на 1 кг драгоценного металла. По расчетам чиновников, мера может позволить привлечь в бюджет 15 млрд руб. за период с 1 июня по 31 декабря 2024 г.