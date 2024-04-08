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Котировки золотодобытчиков могут снизиться на фоне повышения НДПИ

Просадкой в цене можно воспользоваться из-за потенциала акций в долгосрочной перспективе, считают аналитики
Любовь Михедова
Акции золотодобытчиков быстро восстановятся от негатива в виде повышения НДПИ/ Полиметалл

Введение дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для золотодобывающих компаний окажет минимальное влияние на их финансовые результаты, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Но рынок в краткосрочной перспективе может негативно отреагировать на новость – котировки акций золотодобытчиков в ближайшие дни будут снижаться, предполагают эксперты.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 5 апреля одобрил поправку в Налоговый кодекс, которая подразумевает введение надбавки к НДПИ для золотодобывающих компаний в размере 78 000 руб. на 1 кг драгоценного металла. По расчетам чиновников, мера может позволить привлечь в бюджет 15 млрд руб. за период с 1 июня по 31 декабря 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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