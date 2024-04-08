Котировки золотодобытчиков могут снизиться на фоне повышения НДПИ

Котировки золотодобытчиков могут снизиться на фоне повышения НДПИПросадкой в цене можно воспользоваться из-за потенциала акций в долгосрочной перспективе, считают аналитики
Введение дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для золотодобывающих компаний окажет минимальное влияние на их финансовые результаты, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Но рынок в краткосрочной перспективе может негативно отреагировать на новость – котировки акций золотодобытчиков в ближайшие дни будут снижаться, предполагают эксперты.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 5 апреля одобрил поправку в Налоговый кодекс, которая подразумевает введение надбавки к НДПИ для золотодобывающих компаний в размере 78 000 руб. на 1 кг драгоценного металла. По расчетам чиновников, мера может позволить привлечь в бюджет 15 млрд руб. за период с 1 июня по 31 декабря 2024 г.
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