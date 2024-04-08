Индекс государственных долговых бумаг RGBI продолжит снижаться

Индекс государственных долговых бумаг RGBI продолжит снижатьсяАналитики ожидают более длительного сохранения жесткой ДКП со стороны ЦБ
Индекс государственных долговых бумаг RGBI, включающий 24 наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном, продолжает снижение. Бенчмарк падал с начала года (-5,5%), но после заседания ЦБ 22 марта попытался сменить тренд. Но 28 марта он снова пошел вниз и с тех пор потерял 0,94%, добравшись до 114,56 п.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко не исключает возможности дальнейшего движения индекса к новым минимальным отметкам 2022 г. В конце марта 2022 г. индекс RGBI достиг 114,26 п., напоминает он. В УК ПСБ в ближайшей перспективе также ожидают дальнейшего снижения индекса.
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