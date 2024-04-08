Индекс государственных долговых бумаг RGBI продолжит снижаться

Индекс государственных долговых бумаг RGBI, включающий 24 наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном, продолжает снижение. Бенчмарк падал с начала года (-5,5%), но после заседания ЦБ 22 марта попытался сменить тренд. Но 28 марта он снова пошел вниз и с тех пор потерял 0,94%, добравшись до 114,56 п.