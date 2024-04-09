Почему стоит вкладывать в ПИФы

У каждого фонда есть определенная стратегия. Фонд, который инвестирует в наиболее надежные корпоративные облигации, не может вкладываться в акции, даже если те в определенный момент дают более высокий доход, поясняет Русецкий. Если фонд инвестирует только в акции первого и второго эшелонов, то он не имеет права покупать третий эшелон. Так, по словам Русецкого, легче контролировать работу фондов и управляющих. Но инвесторы «не заперты» в определенных фондах: паи можно обменять без комиссии и погашения.