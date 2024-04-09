Почему стоит вкладывать в ПИФы

Почему стоит вкладывать в ПИФыПлюсы и минусы коллективных инвестиций
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это инструмент коллективного инвестирования. Фонд работает по инвестиционной стратегии, в которой прописано, в какие активы он вкладывается, куда направляется прибыль, какая комиссия берется за управление. Инвесторы вкладывают в него свои средства, а фонд покупает на них акции, облигации и другие активы, чтобы заработать деньги для пайщиков.
Как работают ПИФы
Паевым фондом управляет управляющая компания, которая обязана иметь соответствующую лицензию. Она выбирает активы, которые будут составлять фонд.
Условной долей имущества в фонде является пай – именная ценная бумага, которая подтверждает, что инвестору принадлежит конкретная доля в конкретном фонде. Паи ПИФов могут быть приобретены напрямую у управляющей компании или через брокеров.
В некоторых фондах есть комиссия за вход и выход, обращает внимание директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. По его словам, комиссия может измениться в зависимости от фонда и срока владения паями – чем дольше владеть паями, тем комиссия за выход ниже. Это необходимо для того, чтобы стимулировать клиентов инвестировать долгосрочно, тогда у них повышается вероятность заработать столько, сколько они рассчитывали, объяснил эксперт.
Покупая один пай, инвестор автоматически получает возможность инвестировать в большое количество инструментов и таким образом диверсифицировать свой портфель. Порог входа в ПИФ, как правило ниже, чем в отдельные инструменты (акции или облигации), а диверсификация выше, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олег Абелев. По его словам, ПИФ облегчает инвестирование через снижение стоимости входа в активы.
ПИФы привлекают капитал от инвесторов для вложений в различные активы, следуя установленной инвестиционной декларации, объясняет директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Майоров. Управляющий следит за структурой долей в фонде, за суммой чистых активов фонда, которая должна соответствовать определенным параметрам, устанавливает комиссию пайщикам за свое управление, добавляет Майоров. Профессиональное управление активами может способствовать более высокой доходности, отмечает старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Марат Райхель.
С помощью ПИФа можно реализовать пассивную стратегию инвестирования, например четкое следование индексу Мосбиржи, либо активную стратегию, где управляющий на регулярной основе проводит сделки покупки и продажи активов, а также ребалансировку, пояснил руководитель по развитию инвестиционных и специальных продуктов УК «Альфа-капитал» Сергей Рогозин.
Работа УК и ПИФов регулируется законодательством и находится под контролем государственных органов, обеспечивающих защиту прав инвесторов, отмечает Райхель. ЦБ мониторит действия управляющих компаний практически в режиме онлайн, отмечает Русецкий.
Инвесторы покупают и продают паи фонда, которые представляют доли в общем инвестиционном портфеле. Прибыль или убыток от операций фонда распределяется между пайщиками пропорционально их долям в фонде, говорит Райхель. Инвесторы могут получать прибыль путем продажи паев по цене выше, чем цена покупки, поясняет Майоров. Также участники фонда могут получать дивиденды или проценты от активов, находящихся в портфеле фонда.
Полученный доход от роста котировок, дивидендов и купонов реинвестируется обратно в фонд, что отражается на росте стоимости пая. Ранее, чтобы получить свой доход, инвестору было необходимо погасить паи, отмечает Русецкий. Однако сейчас на российском рынке появились фонды с промежуточными выплатами дохода, которые регулярно, например раз в квартал, выплачивают накопленные дивиденды и купоны прямо на карту пайщика. Но, чтобы получить доход от роста стоимости бумаг, необходимо погасить паи.
Виды ПИФов на современном рынке
Существует несколько основных типов ПИФов, каждый из которых привлекателен для разных категорий инвесторов, отмечает Майоров. Он называет следующие виды:
– Облигационные фонды инвестируют в государственные и корпоративные бонды. Они, по мнению Майорова, подходят для консервативных инвесторов.
– Фонды акций инвестируют в акции компаний. Предназначены для инвесторов, которые готовы к более высокому риску ради большей потенциальной доходности.
– Смешанные фонды комбинируют акции, облигации и другие активы. Предлагают сбалансированный подход.
– Фонды недвижимости инвестируют в объекты недвижимости и связанные с ней активы. Привлекательны для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость без прямого владения.
– Фонды денежного рынка инвестируют в краткосрочные долговые обязательства, такие как векселя и депозитные сертификаты. Низкий риск и ликвидность делают их популярными среди консервативных инвесторов.
У каждого фонда есть определенная стратегия. Фонд, который инвестирует в наиболее надежные корпоративные облигации, не может вкладываться в акции, даже если те в определенный момент дают более высокий доход, поясняет Русецкий. Если фонд инвестирует только в акции первого и второго эшелонов, то он не имеет права покупать третий эшелон. Так, по словам Русецкого, легче контролировать работу фондов и управляющих. Но инвесторы «не заперты» в определенных фондах: паи можно обменять без комиссии и погашения.
ПИФы также подразделяются на открытые, закрытые, интервальные и биржевые.
Паи открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ) можно купить или продать в любой день на основе ежедневно производимых расчетов стоимости чистых активов.
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) предполагает продажу паев только в рамках периода формирования. После покупки пая в ЗПИФе инвестор не может продать их в любое удобное для себя время, поясняет Русецкий. Однако нередко организуются торги такими паями, где инвестор может реализовать свои паи, если найдет на них покупателя.
Интервальный паевой инвестиционный фонд (ИПИФ) выкупает свои паи у инвесторов не все время, а в определенные правилами периоды. Этот вид фонда является чем-то средним между открытыми и закрытыми фондами и используется управляющими компаниями как промежуточный вариант, говорит портфельный управляющий General Invest Димитрий Резепов. Обычно активы подобных фондов обладают умеренной ликвидностью, поэтому УК предоставляют возможность покупки или продажи в определенные заранее временные отрезки, пояснил Резепов.
Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) – это фонды, паи которых можно купить и продать на бирже. Помимо биржевых на рынке также могут торговаться ОПИФы. При условии что паи фонда прошли листинг, отмечают эксперты брокера «ВТБ мои инвестиции». По их мнению, инвесторам стоит обратить внимание на ОПИФы и БПИФы.
БПИФы часто повторяют динамику фондовых или товарных индексов. При этом базовыми активами фондов выступают акции, облигации (корпоративные, муниципальные или государственные), драгметаллы, инструменты денежного рынка.
Востребованность ПИФов среди инвесторов постоянно меняется, говорит Абелев. В периоды высокой волатильности фонды денежного рынка пользуются спросом, в периоды низкой волатильности – защитные фонды. По его словам, нет такого, чтобы одни и те же фонды были востребованы постоянно.
Плюсы и минусы ПИФов
ПИФы дают возможность получить широкую диверсификацию: страновую, отраслевую или даже валютную при минимальных затратах, отмечает Резепов. Также среди плюсов – отсутствие необходимости самостоятельно заниматься управлением инвестициями. За инвестора это сделают квалифицированные специалисты. Инвестору, таким образом, не нужны специальные знания, добавляет Райхель.
Третьи плюсом можно считать низкий порог входа – это делает ПИФы доступными широкому кругу инвесторов. Инвестировать в них могут как индивидуальные, так и институциональные инвесторы. В случае открытых и биржевых фондов паи можно легко продать и купить в любой момент, добавляет Майоров.
Еще одним преимуществом ПИФа являются налоговые льготы. ПИФ не предусматривает удержание и уплату налога на дивиденды и купоны, что существенно улучшает результат, особенно на длинном горизонте, говорит Рогозин. Если держать паи более трех лет, то не нужно платить налоги с полученного дохода до 3 млн руб. в год, говорит Русецкий.
Среди недостатков ПИФов эксперты называют взимание комиссии за управление активами. Кроме того, инвесторы не могут напрямую влиять на выбор активов для инвестирования и зависимы от надежности управляющей компании. Существует риск утраты лицензии УК, добавляет Райхель.
Кроме того, ПИФы не гарантируют прибыль и подвержены рыночным рискам, говорит Майоров. На отечественном рынке существует немало примеров фондов, потерявших средства вкладчиков из-за несоразмерных политике фондов рискам, добавляет Резепов.