Как торговать фьючерсами

Среди минусов фьючерсов – отсутствие выплаты доходов, добавил Прокудин. Он пояснил, что фьючерсы на акции в отличие от оригинальных бумаг торгуются без возможности получения дивидендов, а при покупке фьючерсов на облигации инвестор не может рассчитывать на выплату купонов. Эксперт также отнес к недостаткам необходимость наличия контрагента для открытия и закрытия позиции, а также невозможность переводить фьючерсы между депозитариями.