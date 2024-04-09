Как торговать фьючерсами

Как торговать фьючерсамиПреимущества и риски поставочных и расчетных контрактов
Фьючерсы бывают поставочными и расчетными. Поставочные контракты подразумевают, что продавец предоставит базовый актив, а покупатель купит его в определенную дату. Расчетный контракт не предусматривает поставку – с его помощью инвестор может заработать на разнице между стоимостью базового актива на момент приобретения и в определенную дату в будущем.
Фьючерсные контракты могут быть привязаны к разным активам – акциям, облигациям, индексам ценных бумаг, валютным парам, драгоценным металлам, нефтепродуктам и другим сырьевым активам. Например, на Московской бирже торгуются фьючерсы на индексы американского, немецкого, японского и китайского фондовых рынков. Еще там доступны фьючерсы на газ, нефть, драгоценные металлы, пшеницу, сахар и молоко.
Фьючерсные контракты могут отличаться друг от друга степенью волатильности, стоимостью пункта, датой окончательного расчета по сделке, отметил инвестиционный консультант ФГ «Финам» Игорь Пуховой.
Чем фьючерсы отличаются от форвардов и опционов
Фьючерсы не стоит путать с форвардами и опционами.
Форварды – это фьючерсы, которые торгуются на внебиржевом рынке. Пуховой считает, что начинающим инвесторам такой инструмент вряд ли будет интересен, так как он требует квалификации и не подходит для спекуляции.
Опционы в отличие от фьючерсов представляют право, а не обязанность купить тот или иной актив в будущем, объяснил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин. Такие инструменты выгодны покупателям из-за отсутствия риска снижения стоимости, а для продавцов – получением премий за выписанное обязательство, уточнил эксперт.
Опционы – это более сложные финансовые инструменты, чем фьючерсы, продолжил Пуховой. В них выше риски, поэтому для неопытных инвесторов торговля опционами может быть опасна, подчеркнул он. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская считает оба инструмента одинаково интересными, но отмечает, что на Мосбирже опционы обладают меньшей ликвидностью.
Преимущества и недостатки фьючерсов
Торговля фьючерсами устроена таким образом, что для заключения сделки инвестору нужно иметь только 10–15% от ее суммы – так называемое гарантийное обеспечение, объяснила Рокотянская. Оставшиеся средства предоставляются в виде плеча, т. е. быстрого кредита. Следовательно, инвестор может торговать фьючерсами, стоимость которых значительно превышает фактически имеющиеся у него средства.
Из-за встроенного кредитного плеча фьючерсы могут быть несколько опасным инструментом для начинающих инвесторов, предупредил Пуховой. Он объяснил, что при недостатке опыта можно неправильно рассчитать параметры стоимости. Сделки с фьючерсными контрактами могут как существенно повысить доход, так и принести серьезный убыток, добавила Рокотянская.
Прокудин считает, что большинству инвесторов лучше не работать с фьючерсами из-за невозможности постоянно следить за обновляющейся информацией. По его мнению, этот инструмент больше подходит опытным финансистам с хорошим багажом знаний. У Рокотянской менее категоричная позиция, но она призывает тщательно оценивать риски.
Среди минусов фьючерсов – отсутствие выплаты доходов, добавил Прокудин. Он пояснил, что фьючерсы на акции в отличие от оригинальных бумаг торгуются без возможности получения дивидендов, а при покупке фьючерсов на облигации инвестор не может рассчитывать на выплату купонов. Эксперт также отнес к недостаткам необходимость наличия контрагента для открытия и закрытия позиции, а также невозможность переводить фьючерсы между депозитариями.
Однако фьючерсы позволяют существенно диверсифицировать свой портфель, отметила Рокотянская. С помощью этого инструмента можно инвестировать в разные типы активов и минимизировать издержки. Например, фьючерсы на валютные пары позволяют открывать позицию в деньгах, но не хранить их на банковском счете, уточнила эксперт. Цена фьючерса на сырьевой продукт тоже учитывает стоимость их хранения, добавил Прокудин. Это особенно актуально в условиях санкционного давления, считает Рокотянская.
Фьючерсы также позволяют хеджировать риски в портфеле или позиции по конкретному активу, продолжила эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций». Например, продажа фьючерса на резко падающую акцию позволит спокойно переждать просадку, когда не хочется продавать саму бумагу ради сохранения налоговых льгот, объяснила Рокотянская.