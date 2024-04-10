/ Инвестиции

Котировки Ozon будут расти благодаря сегменту финтеха и рекламы

Компания в 2024 году ожидает рост GMV на 70% и планирует ускорить редомициляцию
Дарина Артамонова
Максим Стулов / Ведомости

Компания Ozon отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 2023 г. и весь 2023 год. Оборот (GMV, Gross merchandise value) ритейлера в IV квартале 2023 г. вырос на 111% г/г до 626 млрд руб. За полный 2023 год он увеличился аналогично, на 111% до 1,75 трлн руб. Результаты превысили прогнозы менеджмента, который ожидал рост на уровне 90–100%. В компании объяснили положительные результаты в основном значительным увеличением количества заказов и ростом среднего чека.

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Ozon в ходе торгов 9 апреля подешевели на 2,45% до 3744 руб. К закрытию основной сессии стоимость бумаг составила 3739,5 руб. (-2,57%). Индекс Московской биржи за день снизился на 0,09% до 3414,26 п. С начала года котировки ритейлера выросли на 35,6%, бенчмарк увеличился на 10,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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