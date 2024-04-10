Котировки Ozon будут расти благодаря сегменту финтеха и рекламы

Компания Ozon отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 2023 г. и весь 2023 год. Оборот (GMV, Gross merchandise value) ритейлера в IV квартале 2023 г. вырос на 111% г/г до 626 млрд руб. За полный 2023 год он увеличился аналогично, на 111% до 1,75 трлн руб. Результаты превысили прогнозы менеджмента, который ожидал рост на уровне 90–100%. В компании объяснили положительные результаты в основном значительным увеличением количества заказов и ростом среднего чека.