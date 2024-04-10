Котировки Ozon будут расти благодаря сегменту финтеха и рекламы

Котировки Ozon будут расти благодаря сегменту финтеха и рекламыКомпания в 2024 году ожидает рост GMV на 70% и планирует ускорить редомициляцию
Компания Ozon отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал 2023 г. и весь 2023 год. Оборот (GMV, Gross merchandise value) ритейлера в IV квартале 2023 г. вырос на 111% г/г до 626 млрд руб. За полный 2023 год он увеличился аналогично, на 111% до 1,75 трлн руб. Результаты превысили прогнозы менеджмента, который ожидал рост на уровне 90–100%. В компании объяснили положительные результаты в основном значительным увеличением количества заказов и ростом среднего чека.
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) Ozon в ходе торгов 9 апреля подешевели на 2,45% до 3744 руб. К закрытию основной сессии стоимость бумаг составила 3739,5 руб. (-2,57%). Индекс Московской биржи за день снизился на 0,09% до 3414,26 п. С начала года котировки ритейлера выросли на 35,6%, бенчмарк увеличился на 10,5%.