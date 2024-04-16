Фондовый рынок будет консолидироваться перед дивидендным сезоном

За неделю с 5 по 12 апреля индекс Московской биржи вырос на 1,8% до 3456,24 пунктов. Бенчмарк преодолел отметку в 3450 п. и восстановился до уровней февраля 2022 г. Это стало одним из главных событий прошлой недели, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. На этой неделе эксперты ожидают начало дивидендного сезона и консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 3400-3500 пункта.