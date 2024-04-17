/ Инвестиции

Мосбиржа планирует провести первое размещение на pre-IPO платформе во II квартале

До конца года на ней может пройти пять сделок в диапазоне от 200 млн до 1 млрд рублей
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Московская биржа совместно с профессиональными участниками финансового рынка планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II квартале, рассказал «Ведомостям» управляющий директор фондового рынка торговой площадки Борис Блохин. Биржа ориентируется на размещения на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. По прогнозам Блохина, до конца года на платформе может состояться около пяти сделок. Доступ к ним получат только квалифицированные инвесторы.

Pre-IPO – это один из самых поздних этапов привлечения капитала для небольших компаний, который, как правило, предшествует выходу на биржу. В отличие от IPO предразмещение не предполагает публичности акционерного общества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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