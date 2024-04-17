Мосбиржа планирует провести первое размещение на pre-IPO платформе во II квартале

Московская биржа совместно с профессиональными участниками финансового рынка планирует провести первое размещение на своей платформе внебиржевого привлечения капитала во II квартале, рассказал «Ведомостям» управляющий директор фондового рынка торговой площадки Борис Блохин. Биржа ориентируется на размещения на стадии pre-IPO в диапазоне от 200 млн до 1 млрд руб. По прогнозам Блохина, до конца года на платформе может состояться около пяти сделок. Доступ к ним получат только квалифицированные инвесторы.