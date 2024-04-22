Нужно ли инвестору участвовать в IPO «МТС банка»

«МТС банк» объявил ценовой диапазон на уровне от 2350 руб. до 2500 руб. за акцию и открыл книгу заявок в рамках первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже. Книга заявок в первые три часа была переподписана вдвое, сказал «Ведомостям» источник, близкий к сделке. По его словам, спрос был как от институциональных, так и от розничных инвесторов. Сбор заявок продлится до 25 апреля. Торги акциями планируется начать на следующий день.