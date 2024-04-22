/ Инвестиции

Нужно ли инвестору участвовать в IPO «МТС банка»

Аналитики считают, что потенциал роста бумаг небольшой и для успеха нужно реализовать стратегию по ROE
Дарина Артамонова
Евгений Разумный / Ведомости

«МТС банк» объявил ценовой диапазон на уровне от 2350 руб. до 2500 руб. за акцию и открыл книгу заявок в рамках первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже. Книга заявок в первые три часа была переподписана вдвое, сказал «Ведомостям» источник, близкий к сделке. По его словам, спрос был как от институциональных, так и от розничных инвесторов. Сбор заявок продлится до 25 апреля. Торги акциями планируется начать на следующий день.

Установленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 70,6–75,1 млрд руб. без учета средств IPO. «МТС банк» планирует привлечь 10 млрд руб. в формате cash-in, т. е. средства останутся в компании. Мажоритарный акционер – МТС – не планирует продавать принадлежащие ему акции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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