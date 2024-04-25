Что такое вексель и как он работает

Что такое вексель и как он работаетИнструмент можно использовать для финансирования, инвестирования и торговли
Вексель – это письменное обязательство, в котором одна сторона, плательщик или должник, обязуется выплатить определенную сумму денег другой стороне, векселедержателю, в определенный срок. Вексель является ценной бумагой и может быть передан от одного лица другому.
Векселя не являются эмиссионной ценной бумагой и не допускаются к организованным торгам на бирже, отмечает начальник отдела риск-менеджмента «Цифра брокера» Михаил Апанасенко. Вексель похож на договор займа или долговую расписку, добавляет старший трейдер «УК Первая» Василий Домась. Но в отличие, например, от облигаций вексель выпускается в единичном экземпляре, а не серией. Кроме того, если по облигациям обычно платят купоны, то по векселю нет регулярного дохода, добавил он.
У векселя есть определенное строгое оформление – список обязательных реквизитов, говорит директор аналитического управления ИК «Велес капитал» Иван Манаенко. По его словам, эти реквизиты были прописаны еще в 1937 г. в постановлении ЦИК СССР и СНК СССР от № 104/1341 «О введении в действие положения о переводном и простом векселе». Среди этих реквизитов – указание точной суммы платежа, срока и места его исполнения, а также подписи плательщика, говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Особенностью векселя также является его обязательная письменная форма, а его основной экономической функцией – кредитование.
Основное преимущество вексель дает покупателю, который может получить кредитное обязательство от продавца напрямую без посредников, добавляет Рясков. Кроме того, должник сам формирует условия долга и может определиться с тем, какой процент он может заплатить сверх занятой суммы. Векселедержатель, в свою очередь, решает, принимать ему эти условия или нет.
По мнению Манаенко, вексель является достаточно архаичным инструментом с точки зрения рынка ценных бумаг и в рамках российской практики. Хотя как форма заимствования он нисколько не потерял своей актуальности, отмечает эксперт.
Кто выпускает вексель
Выпускает вексель векселедатель, а получает по нему деньги векселедержатель. Выпустить ценную бумагу может любое юрлицо или физлицо, которое обладает правоспособностью и способностью к заключению сделок, отмечают эксперты «Ингосстрах-банка».
Например, индивидуальный предприниматель (ИП) Петренко хочет купить стройматериалы, но деньги от заказчиков он еще не получил и заплатить за товар ему нечем, рассуждает Домась. Он выпускает вексель и прописывает в нем все обязательства по уплате суммы за стройматериалы, как только деньги придут на счет. В этом случае продавец стройматериалов – векселедержатель, а ИП Петренко – векселедатель, поясняет эксперт «УК Первой». По его словам, векселедержатель может отдать вексель другому лицу, продать, обменять его или вложить в уставный капитал. К примеру, если продавец стройматериалов решит передать вексель продавцу цветов, то ИП Петренко будет отдавать деньги уже ему.
Вексель – единственная ценная бумага, которую может выпустить физическое лицо, говорит Рясков. Но за счет сложности оформления документов физлица выписывают их редко, поясняет эксперт. Чаще всего население покупает их у банков для сохранения и приумножения средств, так как по ним предусмотрена выплата процентов. Апанасенко не рекомендует покупать векселя начинающим инвесторам, только если их не выдает организация по типу крупного государственного банка.
Помимо плательщика и векселедержателя, вексель может также содержать другие стороны. Например, индоссанты – это лица, которые передают права по векселю другим лицам, а гарант – лицо, которое дает гарантию платежа по векселю.
Для оформления векселя требуется заполнить специальную форму, указав сумму платежа, сроки и место платежа, а также подписать его. После этого вексель может быть передан от одного лица другому путем цессии или индоссамента. При наступлении срока платежа вексель предъявляется к оплате плательщику, который обязан произвести платеж векселедержателю, объясняют работу векселя эксперты «Ингосстрах-банка». Особенностью векселя является то, что он имеет форму строгого поручительства, говорят они. Это означает, что плательщик обязан выплатить сумму векселя вне зависимости от наличия или отсутствия основания для его выплаты.
Где можно использовать вексель
Векселя могут использоваться для привлечения финансирования от инвесторов или финансовых учреждений, что позволяет компаниям получить доступ к дополнительным средствам, говорят эксперты «Ингосстрах-банка». По их словам, векселя также могут использоваться в торговле: для обеспечения платежей внутри страны и за рубежом. Это делает их удобным инструментом для международной торговли, считают эксперты.
Рясков отмечает, что вексель удобен в расчетах для бизнеса. Например, для компаний, у которых в нужный момент не хватает оборотных средств для развития. В таком случае компания может выпустить вексель и получить необходимые средства сейчас, а впоследствии с помощью этой ценной бумаги обеспечить гарантию возврата долга.
Кроме того, векселя подходят для инвестирования денежных средств, так как они предоставляют возможность получения дохода в виде процентов или скидок при их обращении. Инструмент также используют для обеспечения исполнения обязательств по оплате товаров или услуг, что повышает уверенность сторон в сделке. Помимо этого векселя могут использоваться для рефинансирования долговых обязательств, предоставляя компаниям возможность переструктурировать свои финансовые обязательства.
Виды векселей
Существует несколько основных видов векселей в зависимости от их назначения и особенностей, говорят эксперты «Ингосстрах-банка». Они выделяют:
простой вексель – это основной вид векселя, в котором плательщик обязуется выплатить определенную сумму денег векселедержателю в определенный срок,
переводной вексель – вексель, держатель которого имеет право передать свои права по векселю другому лицу путем индоссамента,
платежный вексель – вид векселя, предназначенный для оплаты товаров или услуг, он выписывается на определенную сумму денег в пользу получателя,
гарантийный вексель – вексель, гарантию платежа по которому дает третье лицо (гарант) в случае невыполнения обязательств плательщиком,
консульский вексель – используется для обеспечения платежей между странами, часто используется в международной торговле.
В зависимости от того, кто выпускает вексель, Домась выделяет:
частные векселя (их выпускают физлица, индивидуальные предприниматели и компании),
казначейские векселя (их выпускает Центральный банк и министерство финансов),
муниципальные векселя (их выпускают местные органы самоуправления).
Манаенко говорит, что векселя могут быть как процентные, т. е. подразумевающие обязательства заемщика вернуть оговоренную сумму с процентами, или дисконтные, которые покупаются ниже стоимости номинала и погашаются при наступлении срока оплаты по номиналу. Доход составляет разница между номиналом и ценой покупки.
По словам эксперта, в России наибольшее распространение получили именно дисконтные векселя. На взгляд эксперта, это связано с дефицитом денежных средств, так как проще дать меньше денег в долг, а получить полную сумму. Именно поэтому дисконтные векселя заняли место в расчетах между предприятиями. Причем векселя наиболее крупных госкомпаний в определенный момент стали своего рода квазиденежными средствами, отмечает Манаенко. Среди видов векселей он также указывает простые, переводные и авалированные (гарантийные).
Плюсы и риски векселей
Эксперты «Ингосстрах-банка» среди плюсов векселей называют гибкость: этот финансовый инструмент может использоваться для различных целей, включая финансирование, инвестирование и обеспечение платежей. Также эксперты отмечают легальность: вексель является юридически обязывающим документом, который обеспечивает надежность и законность сделки между сторонами. Еще среди положительных сторон инструмента отмечается возможность передачи прав и гарантия исполнения платежа, которую предоставляет гарант.
Главным преимуществом векселя как долговой бумаги является безусловное обязательство должника погасить вексель, т. е. оплатить его держателю указанную сумму, считает Манаенко из «Велес капитала». В отличие от облигаций, где возможны различные варианты действий, в случае просрочек платежа имеющаяся судебная практика позволяла начать судебное производство и наложить взыскания на должника практически сразу, что значительно увеличивало шансы на получение долга, поясняет эксперт.
В то же время Рясков называет ключевым риском неплатежеспособность векселедателя. Он указывает на вероятность не получить выплаты в оговоренный срок и/или в полном объеме. Этот риск покупатель должен взять на себя, поскольку средства физлиц, направленные на покупку векселей, не подлежат обязательному страхованию (как деньги на банковских вкладах, например).
Минусом также являются высокие проценты, говорят эксперты «Ингосстрах-банка». По их мнению, использование векселей как финансового инструмента может быть связано с высокими процентными ставками и комиссиями, что увеличивает затраты на финансирование. Эксперты также указывают на сложность процесса оформления и обслуживания векселей. Кроме того, есть необходимость контроля над соблюдением сроков платежей и других условий, что требует дополнительного внимания и управления.
Некоторые кредитные организации предлагают вексель как альтернативу вкладу и обещают высокие проценты, рассказывает Домась. Ставка на самом деле может быть выше, но, если банк обанкротится, денег не будет (так как нет страхования), поясняет Домась. Кроме того, по векселю нельзя забрать деньги раньше срока погашения. Исключение – должник пошел навстречу и вернул долг до даты возврата.
Стоит также учитывать, что вексель облагается налогом: если он принес прибыль физлицу, то надо заплатить НДФЛ, если компании – налог на прибыль, указывает Домась.
Еще одним нюансом векселя является его бумажная форма. В связи с этим появляется необходимость бережно хранить ценную бумагу, говорит Манаенко. По его словам, в отдельных случаях, когда речь шла о векселях на миллиарды рублей, приходилось принимать дополнительные меры безопасности при транспортировке данных ценных бумаг, в том числе для погашения. Кроме того, возможна подделка векселей, добавляет эксперт.
С точки зрения регулирования, пожалуй, главным минусом векселя является бесконтрольность его выпуска, добавляет Манаенко. По его словам, даже маленькая компания может раздать векселей на 1 млрд руб. Поэтому ЦБ приложил немало усилий, чтобы изменить публичный рынок векселей в том виде, в котором он существовал 7–10 лет назад, говорит эксперт. Тем не менее тема выпуска векселей поднимается каждый раз, когда экономика проходит период турбулентности.