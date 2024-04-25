Что такое вексель и как он работает

Например, индивидуальный предприниматель (ИП) Петренко хочет купить стройматериалы, но деньги от заказчиков он еще не получил и заплатить за товар ему нечем, рассуждает Домась. Он выпускает вексель и прописывает в нем все обязательства по уплате суммы за стройматериалы, как только деньги придут на счет. В этом случае продавец стройматериалов – векселедержатель, а ИП Петренко – векселедатель, поясняет эксперт «УК Первой». По его словам, векселедержатель может отдать вексель другому лицу, продать, обменять его или вложить в уставный капитал. К примеру, если продавец стройматериалов решит передать вексель продавцу цветов, то ИП Петренко будет отдавать деньги уже ему.