Бумаги ЭЗО после переезда в Россию останутся заблокированными

Акции и депозитарные расписки публичных экономически значимых организаций (ЭЗО) после перевода прав владения ими от недружественных акционеров в Россию останутся заблокированными на счетах «С» и обособленными в депозитариях, если они были заморожены и обособлялись там до переезда. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Банка России. Так в регуляторе прокомментировали опубликованное 2 мая решение о порядке вступления в прямое владение акциями тех ЭЗО, которые после исключения иностранцев приобретают в России публичный статус.