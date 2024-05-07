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Бумаги ЭЗО после переезда в Россию останутся заблокированными

Основания для этого не исчезают даже после исключения иностранцев из цепочки владения
Артем Кульша
Сейчас публичных компаний в списке экономически значимых две: одна связана с ритейлером X5 Group, а вторая – с производителем удобрений «Акрон»/ Максим Стулов / Ведомости

Акции и депозитарные расписки публичных экономически значимых организаций (ЭЗО) после перевода прав владения ими от недружественных акционеров в Россию останутся заблокированными на счетах «С» и обособленными в депозитариях, если они были заморожены и обособлялись там до переезда. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Банка России. Так в регуляторе прокомментировали опубликованное 2 мая решение о порядке вступления в прямое владение акциями тех ЭЗО, которые после исключения иностранцев приобретают в России публичный статус.

Сейчас в перечне ЭЗО шесть компаний, через которые нерезиденты контролируют ряд значимых организаций: структуры X5 Group, производителя удобрений «Акрон», Альфа-банка, «Альфастрахования», «Азбуки вкуса» и Аршановского разреза в Хакасии. Публичными являются X5 Group и «Акрон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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