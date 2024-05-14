УК «А класс капитал» планирует выпустить паи фонда впервые в формате IPO

Главное отличие размещения фонда от классического IPO акций будет заключаться в том, что эмитент будет размещаться паи, а не акции, пояснил собеседник «Ведомостей». Во всем остальном, по его словам, сделка пройдет все классические этапы первичного предложения – независимые аналитики сделают отчеты и оценят активы фонда, эмитент выпустит проспект и объявит ITF (объявление о намерении выйти на биржу), инвестиционные банки предложат паи широкому кругу, но исключительно квалифицированных инвесторов, в формате книги заявок с ограниченным периодом. В рамках сделки также предусмотрен механизм стабилизации цены паев на бирже в течение 30 дней после начала торгов и мораторий на выпуск новых паев в течение 90 дней.