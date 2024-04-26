Биотех-компания «Промомед» планирует провести IPO до конца года

Фармсектор очень фрагментирован, говорит Тузов. Крупнейший игрок в России, по его словам, не занимает и 5% рынка. Номенклатуру лекарственных препаратов в обычной аптеке по количеству эксперт сравнивает с ассортиментом гипермаркета продуктов. Поэтому инвестор должен понимать, что на рынке может присутствовать минимум два десятка сильных игроков. «Промомед» сделал ставку на расширение портфеля инновационных фармпрепаратов и с 2022 г. расширил свой портфель с 250 до 330, обращает внимание Тузов. Причем, в отличии от конкурентов, «Промомед» может не только разрабатывать препараты, но и производить их на собственном заводе, подчеркивает эксперт. Это позволило компании эффективно работать во время гиперспроса на пандемии, резюмировал он.