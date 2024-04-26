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Биотех-компания «Промомед» планирует провести IPO до конца года

Она хочет привлечь около 10 млрд рублей
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Российская фармацевтическая группа компаний «Промомед» собирается провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже. Компания планирует привлечь около 10 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к сделке. Представитель группы ответил «Ведомостям», что конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не принято, но рассматривается все возможности привлечения капитала.

«Промомед» вышел на долговой рынок в декабре 2020 г., разместив облигации на 1 млрд руб. с переподпиской в полтора раза. В 2021 г. Мосбиржа включила выпуск в листинг сектора Рынка инноваций и инвестиций. В марте 2023 г. торговая площадка зарегистрировала свежую программу облигаций компании на 10 млрд руб. С тех пор «Промомед» организовал три выпуска суммарно почти на 7 млрд руб., они обращаются на бирже. В ноябре прошлого года агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «Промомеда» на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом.

Холдинговая компания АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», АО «Промомед» консолидирует ООО «Промомед рус» (R&D центр компании), ООО «Промомед ДМ» (продажи и эмитент облигаций) и АО «Биохимик» – производственную площадку в Саранске. Представитель «Промомеда» подчеркнул, что драйверами роста для компании являются разработки и вывод на рынок инновационных лекарственных средств, устойчивый тренд на обеспечение населения высокотехнологичными лекарствами и увеличение потребности в биотехнологических продуктах.

Согласно данным сайта группы, в портфеле компании более 330 лекарственных препаратов в более семи различных терапевтических областях. На основе собственных разработок компания выпускает препараты для лечения социально значимых заболеваний – онкология, сахарный диабет, ожирение, заболевания нервной и опорно-двигательной систем, аутоиммунные заболевания, инфекционные заболевания и др. Более 80% производимых компанией лекарственных средств входит в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Компания пока не представляла результаты по международным стандартам финансовой отчетности. Последние данные по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) «Промомед ДМ» опубликовала за 9 месяцев 2023 г. Выручка компании за этот период снизилась г/г на 28% до 9,52 млрд руб. Снижение финансовых показателей в компании объяснили заметным влиянием высоких продаж противо-ковидных препаратов за 9 месяцев 2022 г. При этом основная доля выручки компании ежегодно приходится на IV квартал и составляет порядка 50% годового объема, пояснил «Ведомостям» представитель компании. Это сезонная особенность характерна для фармкомпаний с высоким процентом продаж в государственном секторе.

В презентации компании (есть у «Ведомостей») с конференции «Профит», которая прошла 13 апреля, сказано, что более 10% выручки компания направляет на НИОКР. Она планирует выпустить 40 новых онкологических препаратов к 2027 г. Около 150 препаратов находится в процессе клинических исследований и регистраций. Более 55 патентов в России и зарубежом. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки в 2019–2023 гг. превысил 30%. Рентабельность по EBITDA превысила 40%.

Сегмент фармы однозначно интересен инвестору, говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-капитал» Александр Абрамян: во-первых, это бенефициар импортозамещения, во-вторых, болезни становятся все более изощренными, подогревая спрос на фармацевтическую продукцию. Отрасль во всем мире – это важный социальный, и поэтому прибыльный бизнес, рассуждает эксперт. Так что крупные иностранные фармкомпании – это «дивидендные аристократы» с предсказуемыми финансовыми результатами, что не может не привлекать инвесторов, добавляет Абрамян.

Фармсектор в России выглядит сейчас очень привлекательно, соглашается с коллегой директор департамента корпоративных финансов ИК «Ива партнерс» Артем Тузов. Индустрия получила огромный импульс к развитию в 2020–2021 гг. во время пандемии, объясняет эксперт, а уже в 2022 г. столкнулась с импортозамещением лекарств. Несмотря на то, что официально никаких санкций в адрес России по медпрепаратам не вводили, в реальности часть иностранных фармкомпаний ушли с российского рынка, обращает внимание Тузов.

Старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Константин Белов называет несколько драйверов для фармотрасли: это увеличение доли отечественных препаратов на рынке в условиях ухода с него ряда зарубежных фармкомпаний и ставка на развитие полного цикла производства. Также среди позитивных факторов для компании – наличие государственных программ в сфере здравоохранения, долгосрочный тренд на рост спроса на услуги и товары в области здравоохранения в коммерческом сегменте и расширение экспорта.

Фармсектор очень фрагментирован, говорит Тузов. Крупнейший игрок в России, по его словам, не занимает и 5% рынка. Номенклатуру лекарственных препаратов в обычной аптеке по количеству эксперт сравнивает с ассортиментом гипермаркета продуктов. Поэтому инвестор должен понимать, что на рынке может присутствовать минимум два десятка сильных игроков. «Промомед» сделал ставку на расширение портфеля инновационных фармпрепаратов и с 2022 г. расширил свой портфель с 250 до 330, обращает внимание Тузов. Причем, в отличии от конкурентов, «Промомед» может не только разрабатывать препараты, но и производить их на собственном заводе, подчеркивает эксперт. Это позволило компании эффективно работать во время гиперспроса на пандемии, резюмировал он.

«Промомед» – это быстрорастущая российская фармацевтическая компания с очень профессиональной и опытной менеджерской командой, большинство представителей которой по образованию врачи, профессионалы, имеющие ученую степень, химики-технологи и провизоры, говорит генеральный директор консалтинговой компании IQVIA Анастасия Круглова. У компании диверсифицированный продуктовый портфель, который представлен препаратами для регуляции веса, лечения онкологии, аутоиммунных заболеваний, диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата, антикоагулянтами, обеспечивающие потребности как бюджетного, так и коммерческого сегментов рынка, добавляет эксперт.

Практически все сегменты фармрынка России в настоящее время растут, говорит Круглова. По ее словам, компания представлена во всех категориях из десятки самых быстрорастущих терапевтических областей за 2022–2023 гг. Она выделяет сегмент препаратов для регуляции веса и лечения ожирения, в котором называет «Промомед» «безусловным лидером» на протяжении более 10 лет. Компания также активно развивает онкологический портфель, портфель таргетной противовирусной терапии (ВИЧ, гепатит), брендированные анальгетики и безрецептурные бренды, добавляет Круглова. По многочисленным международным исследованиям эти категории будут оставаться самыми быстрорастущими и востребованными среди врачей и пациентов, резюмировала эксперт.

У компании есть как «препараты–блокбастеры», составляющие основу бизнеса, например, Эсперавир, Редуксин и Ролнавир, говорит Абрамян, так и множество перспективных разработок, которые могут выстрелить и довольно быстро стать мощными драйверами роста. IPO – это возможность привлечь капитал для покупки конкурентов и проведения собственных исследований, поэтому выход на биржу выглядит логичным, резюмирует он.

К преимуществам группы «Промомед» Белов относит фокус на инновациях, высокий уровень инвестиций в R&D и наличие высокотехнологичных мощностей полного цикла. Среди плюсов эксперт также называет работу в высокомаржинальных сегментах с хорошими перспективами роста, то есть, например, эндокринологические препараты, препараты для онкотерапии и антибиотики.

Портфель компании за годы претерпел заметные изменения – он стал интереснее, появились новые современные молекулы, говорит генеральный директор фармдистрибьютора «Ирвин» Михаил Степанов. Портфель в значительной части состоит из лекарств, входящих в перечень ЖНВЛП, поэтому «Промомед» является значимым и активным поставщиком в госсекторе, обращает внимание эксперт. У «Промомеда», по словам Степанова, есть возможность быстро реагировать на запросы государства благодаря собственному центру исследований и разработок, сильнейшей группе трансфера технологий и многопрофильному заводу «Биохимик». Это компания полного цикла, поэтому она может оперативно масштабировать процесс производства от лабораторной технологии до промышленного выпуска, решая неотложные проблемы здравоохранения. Так, например, компания сделала в COVID, резюмировал эксперт.

Традиционная инвестиционная оценка эмитентов на бирже, через выручку, EBITDA или чистую прибыль для фармкомпаний не является корректной, говорит Тузов, поскольку любой из препаратов «Промомеда» может стать флагманским и позволить компании кратно нарастить выручку. Так что оценивать компанию стоит именно через потенциал фармпрепаратов в активах, считает эксперт.

Среди рисков для отрасли Белов отмечает рост расходов, в том числе на персонал, риски, связанные с волатильностью валютных курсов и доступностью импортируемых компонентов для производства, а также высокие процентные ставки. Абрамян указывает, что при рассмотрении привлекательности инвестиционного кейса «Промомеда» нужно помнить про риски фармкомпаний в принципе: например, вложения в перспективные разработки могут не окупиться или у какого-то препарата внезапно проявятся серьезные побочные эффекты, что может навредить репутации компании.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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