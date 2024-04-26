Биотех-компания «Промомед» планирует провести IPO до конца года

Биотех-компания «Промомед» планирует провести IPO до конца годаОна хочет привлечь около 10 млрд рублей
Российская фармацевтическая группа компаний «Промомед» собирается провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже. Компания планирует привлечь около 10 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к сделке. Представитель группы ответил «Ведомостям», что конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала пока не принято, но рассматривается все возможности привлечения капитала.
«Промомед» вышел на долговой рынок в декабре 2020 г., разместив облигации на 1 млрд руб. с переподпиской в полтора раза. В 2021 г. Мосбиржа включила выпуск в листинг сектора Рынка инноваций и инвестиций. В марте 2023 г. торговая площадка зарегистрировала свежую программу облигаций компании на 10 млрд руб. С тех пор «Промомед» организовал три выпуска суммарно почти на 7 млрд руб., они обращаются на бирже. В ноябре прошлого года агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «Промомеда» на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом.
Холдинговая компания АО «Промомед» на 100% принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», АО «Промомед» консолидирует ООО «Промомед рус» (R&D центр компании), ООО «Промомед ДМ» (продажи и эмитент облигаций) и АО «Биохимик» – производственную площадку в Саранске. Представитель «Промомеда» подчеркнул, что драйверами роста для компании являются разработки и вывод на рынок инновационных лекарственных средств, устойчивый тренд на обеспечение населения высокотехнологичными лекарствами и увеличение потребности в биотехнологических продуктах.
Согласно данным сайта группы, в портфеле компании более 330 лекарственных препаратов в более семи различных терапевтических областях. На основе собственных разработок компания выпускает препараты для лечения социально значимых заболеваний – онкология, сахарный диабет, ожирение, заболевания нервной и опорно-двигательной систем, аутоиммунные заболевания, инфекционные заболевания и др. Более 80% производимых компанией лекарственных средств входит в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Компания пока не представляла результаты по международным стандартам финансовой отчетности. Последние данные по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) «Промомед ДМ» опубликовала за 9 месяцев 2023 г. Выручка компании за этот период снизилась г/г на 28% до 9,52 млрд руб. Снижение финансовых показателей в компании объяснили заметным влиянием высоких продаж противо-ковидных препаратов за 9 месяцев 2022 г. При этом основная доля выручки компании ежегодно приходится на IV квартал и составляет порядка 50% годового объема, пояснил «Ведомостям» представитель компании. Это сезонная особенность характерна для фармкомпаний с высоким процентом продаж в государственном секторе.
В презентации компании (есть у «Ведомостей») с конференции «Профит», которая прошла 13 апреля, сказано, что более 10% выручки компания направляет на НИОКР. Она планирует выпустить 40 новых онкологических препаратов к 2027 г. Около 150 препаратов находится в процессе клинических исследований и регистраций. Более 55 патентов в России и зарубежом. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки в 2019–2023 гг. превысил 30%. Рентабельность по EBITDA превысила 40%.
Сегмент фармы однозначно интересен инвестору, говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-капитал» Александр Абрамян: во-первых, это бенефициар импортозамещения, во-вторых, болезни становятся все более изощренными, подогревая спрос на фармацевтическую продукцию. Отрасль во всем мире – это важный социальный, и поэтому прибыльный бизнес, рассуждает эксперт. Так что крупные иностранные фармкомпании – это «дивидендные аристократы» с предсказуемыми финансовыми результатами, что не может не привлекать инвесторов, добавляет Абрамян.
Фармсектор в России выглядит сейчас очень привлекательно, соглашается с коллегой директор департамента корпоративных финансов ИК «Ива партнерс» Артем Тузов. Индустрия получила огромный импульс к развитию в 2020–2021 гг. во время пандемии, объясняет эксперт, а уже в 2022 г. столкнулась с импортозамещением лекарств. Несмотря на то, что официально никаких санкций в адрес России по медпрепаратам не вводили, в реальности часть иностранных фармкомпаний ушли с российского рынка, обращает внимание Тузов.
Старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Константин Белов называет несколько драйверов для фармотрасли: это увеличение доли отечественных препаратов на рынке в условиях ухода с него ряда зарубежных фармкомпаний и ставка на развитие полного цикла производства. Также среди позитивных факторов для компании – наличие государственных программ в сфере здравоохранения, долгосрочный тренд на рост спроса на услуги и товары в области здравоохранения в коммерческом сегменте и расширение экспорта.
Фармсектор очень фрагментирован, говорит Тузов. Крупнейший игрок в России, по его словам, не занимает и 5% рынка. Номенклатуру лекарственных препаратов в обычной аптеке по количеству эксперт сравнивает с ассортиментом гипермаркета продуктов. Поэтому инвестор должен понимать, что на рынке может присутствовать минимум два десятка сильных игроков. «Промомед» сделал ставку на расширение портфеля инновационных фармпрепаратов и с 2022 г. расширил свой портфель с 250 до 330, обращает внимание Тузов. Причем, в отличии от конкурентов, «Промомед» может не только разрабатывать препараты, но и производить их на собственном заводе, подчеркивает эксперт. Это позволило компании эффективно работать во время гиперспроса на пандемии, резюмировал он.
«Промомед» – это быстрорастущая российская фармацевтическая компания с очень профессиональной и опытной менеджерской командой, большинство представителей которой по образованию врачи, профессионалы, имеющие ученую степень, химики-технологи и провизоры, говорит генеральный директор консалтинговой компании IQVIA Анастасия Круглова. У компании диверсифицированный продуктовый портфель, который представлен препаратами для регуляции веса, лечения онкологии, аутоиммунных заболеваний, диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата, антикоагулянтами, обеспечивающие потребности как бюджетного, так и коммерческого сегментов рынка, добавляет эксперт.
Практически все сегменты фармрынка России в настоящее время растут, говорит Круглова. По ее словам, компания представлена во всех категориях из десятки самых быстрорастущих терапевтических областей за 2022–2023 гг. Она выделяет сегмент препаратов для регуляции веса и лечения ожирения, в котором называет «Промомед» «безусловным лидером» на протяжении более 10 лет. Компания также активно развивает онкологический портфель, портфель таргетной противовирусной терапии (ВИЧ, гепатит), брендированные анальгетики и безрецептурные бренды, добавляет Круглова. По многочисленным международным исследованиям эти категории будут оставаться самыми быстрорастущими и востребованными среди врачей и пациентов, резюмировала эксперт.
У компании есть как «препараты–блокбастеры», составляющие основу бизнеса, например, Эсперавир, Редуксин и Ролнавир, говорит Абрамян, так и множество перспективных разработок, которые могут выстрелить и довольно быстро стать мощными драйверами роста. IPO – это возможность привлечь капитал для покупки конкурентов и проведения собственных исследований, поэтому выход на биржу выглядит логичным, резюмирует он.
К преимуществам группы «Промомед» Белов относит фокус на инновациях, высокий уровень инвестиций в R&D и наличие высокотехнологичных мощностей полного цикла. Среди плюсов эксперт также называет работу в высокомаржинальных сегментах с хорошими перспективами роста, то есть, например, эндокринологические препараты, препараты для онкотерапии и антибиотики.
Портфель компании за годы претерпел заметные изменения – он стал интереснее, появились новые современные молекулы, говорит генеральный директор фармдистрибьютора «Ирвин» Михаил Степанов. Портфель в значительной части состоит из лекарств, входящих в перечень ЖНВЛП, поэтому «Промомед» является значимым и активным поставщиком в госсекторе, обращает внимание эксперт. У «Промомеда», по словам Степанова, есть возможность быстро реагировать на запросы государства благодаря собственному центру исследований и разработок, сильнейшей группе трансфера технологий и многопрофильному заводу «Биохимик». Это компания полного цикла, поэтому она может оперативно масштабировать процесс производства от лабораторной технологии до промышленного выпуска, решая неотложные проблемы здравоохранения. Так, например, компания сделала в COVID, резюмировал эксперт.
Традиционная инвестиционная оценка эмитентов на бирже, через выручку, EBITDA или чистую прибыль для фармкомпаний не является корректной, говорит Тузов, поскольку любой из препаратов «Промомеда» может стать флагманским и позволить компании кратно нарастить выручку. Так что оценивать компанию стоит именно через потенциал фармпрепаратов в активах, считает эксперт.
Среди рисков для отрасли Белов отмечает рост расходов, в том числе на персонал, риски, связанные с волатильностью валютных курсов и доступностью импортируемых компонентов для производства, а также высокие процентные ставки. Абрамян указывает, что при рассмотрении привлекательности инвестиционного кейса «Промомеда» нужно помнить про риски фармкомпаний в принципе: например, вложения в перспективные разработки могут не окупиться или у какого-то препарата внезапно проявятся серьезные побочные эффекты, что может навредить репутации компании.