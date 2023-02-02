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Российский фармрынок не заметил санкций

Зарубежные компании перестали поставлять в Россию лишь 8% наименований лекарств
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Лишь 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств перестали импортироваться в Россию в 2022 г., свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. Среди них, в частности, противопаркинсоническое средство леводопа+бенсеразид, противоопухолевые торемифен и обинутузумаб, а также анальгетик ибупрофен+кодеин (известный под брендом «Нурофен плюс»). Правда, фармкомпании в течение прошлого года продолжали отгрузки восьми из этих 99 МНН в нерасфасованном виде. Речь идет, к примеру, об инсулинах деглудек и аспарт от компании Novo Nordisk и химиотерапевтическом трабектедине от Johnson & Johnson.

В перечне препаратов, поставки которых прекратились в прошлом году, есть и не зарегистрированные в России лекарства. Они периодически ввозились в страну для лечения коронавирусной инфекции или по каким-то другим причинам, объясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В качестве примера он приводит моноклональное антитело регданвимаб, противоопухолевые средства аспарагиназа, трифлуридин+типирацил, а также осилодростат от болезни Кушинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных