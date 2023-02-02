Российский фармрынок не заметил санкций

Российский фармрынок не заметил санкцийЗарубежные компании перестали поставлять в Россию лишь 8% наименований лекарств
Лишь 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств перестали импортироваться в Россию в 2022 г., свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. Среди них, в частности, противопаркинсоническое средство леводопа+бенсеразид, противоопухолевые торемифен и обинутузумаб, а также анальгетик ибупрофен+кодеин (известный под брендом «Нурофен плюс»). Правда, фармкомпании в течение прошлого года продолжали отгрузки восьми из этих 99 МНН в нерасфасованном виде. Речь идет, к примеру, об инсулинах деглудек и аспарт от компании Novo Nordisk и химиотерапевтическом трабектедине от Johnson & Johnson.
В перечне препаратов, поставки которых прекратились в прошлом году, есть и не зарегистрированные в России лекарства. Они периодически ввозились в страну для лечения коронавирусной инфекции или по каким-то другим причинам, объясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В качестве примера он приводит моноклональное антитело регданвимаб, противоопухолевые средства аспарагиназа, трифлуридин+типирацил, а также осилодростат от болезни Кушинга.