Российский фармрынок не заметил санкций

Лишь 99 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств перестали импортироваться в Россию в 2022 г., свидетельствуют данные аналитической компании RNC Pharma. Это примерно 8% от всех поставленных в предыдущем году наименований препаратов. Среди них, в частности, противопаркинсоническое средство леводопа+бенсеразид, противоопухолевые торемифен и обинутузумаб, а также анальгетик ибупрофен+кодеин (известный под брендом «Нурофен плюс»). Правда, фармкомпании в течение прошлого года продолжали отгрузки восьми из этих 99 МНН в нерасфасованном виде. Речь идет, к примеру, об инсулинах деглудек и аспарт от компании Novo Nordisk и химиотерапевтическом трабектедине от Johnson & Johnson.