Финансово-промышленная группа «Гарант-инвест» готова выйти на IPO

«По чек-листу Мосбиржи мы соответствуем компаниям, выходящим на IPO», – заявил Панфилов в разговоре с «Ведомостями». У компании есть высокий рейтинг ESG (на уровне ESG-5 от АКРА), независимые директора и отчетность по МСФО с 2016 г. По мнению президента, компания также является инвестиционно привлекательной за счет высокой эффективности, а именно – по показателю выручки на квадратный метр. По данным консалтинговых агентств Nicolliers и Core.XP, во втором полугодии 2023 г. средняя ставка на объектах ФПК «Гарант-инвест» была выше средней по Москве на 20% – 90 018 руб. против 74 800 руб. Причина, по мнению Панфилова, в том, что торговые центры компании небольшие и находятся в хороших местах.