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Финансово-промышленная группа «Гарант-инвест» готова выйти на IPO

Она может стать первым представителем сектора коммерческой недвижимости
Михаил Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

Финансово-промышленная группа «Гарант-инвест» (ФПК «Гарант-инвест») не исключает, что готова выйти на IPO. Об этом «Ведомостям» рассказал президент девелопера Алексей Панфилов. Компания может стать первым эмитентом из сектора коммерческой недвижимости, акции которого обращаются на российской бирже.

«По чек-листу Мосбиржи мы соответствуем компаниям, выходящим на IPO», – заявил Панфилов в разговоре с «Ведомостями». У компании есть высокий рейтинг ESG (на уровне ESG-5 от АКРА), независимые директора и отчетность по МСФО с 2016 г. По мнению президента, компания также является инвестиционно привлекательной за счет высокой эффективности, а именно – по показателю выручки на квадратный метр. По данным консалтинговых агентств Nicolliers и Core.XP, во втором полугодии 2023 г. средняя ставка на объектах ФПК «Гарант-инвест» была выше средней по Москве на 20% – 90 018 руб. против 74 800 руб. Причина, по мнению Панфилова, в том, что торговые центры компании небольшие и находятся в хороших местах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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